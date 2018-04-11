中小學數學能力檢定5月登場 以課綱命題

2018-04-11 17:57 中央社 台北11日電



九九文教基金會今天表示，為協助台灣學生檢視數學能力，因此舉辦中小學數學能力檢定考試，除了針對課綱命題，成績單還會附分析報告，助考生診斷自己程度。

九九文教基金會今天發布新聞稿表示，第2屆台灣中小學數學能力檢定考試（簡稱TMT）將在5月26日登場，TMT8的命題範圍是針對國二下學期第2次段考前的內容，TMT11是針對高二下學期第2次段考前的內容，成績單還會附上分析報告，協助學生檢視自我數學能力。

九九文教基金會董事長何焱銘表示，台灣學生要診斷數學能力，雖可參加美國中學數學分級能力測驗，但國內卻缺少具有公信力的測驗工具，因此去年邀集學者專家，以國內課綱為命題範圍，推出了第1屆台灣中小學數學能力檢定考試，幫助學生瞭解自我的數學能力，做為教師教學參考。

何焱銘表示，過去許多學生誤以為數學就是考試用途，畢業後用不著，但這樣錯誤的觀念一定要改變，因為數學能力已經成為「關鍵力」，由於數據科學是未來產業的基礎，統計、經濟、資訊程式設計、大數據分析、人工智慧等都少不了數學，數學能力不足就缺少因應未來潮流的兢爭力。

何焱銘認為，等到大學或研究所，才發現數學能力不足為時已晚，如能透過檢測找出問題，就能及時補救，才不至於出現大學教授還要教高中數學的窘境，而今年TMT也獲得清大、交大等7所大學協辦支持，未來考生參加大學申請入學管道時，就能檢附TMT成績，來展現自己的數學實力。

前師大附中校長楊壬孝表示，從九九基金會近10年舉辦其他數學測驗的資料觀察，台灣學生的數學程度比其他先進國家衰退不少，他推估可能是因為學生不願意花時間在數學上，或是因為數學課綱與國外不同，因此國外專家也建議應以台灣自己的課綱來設計考題，才能知道學生程度。

建國中學數學教師曾政清指出，TMT檢測以國內課綱為命題範圍，除了能檢定數學能力外，且檢測題目靈活創新，從基礎到進階都有，學生還可透過檢定分析報告，檢視自我優勢與弱勢所在，在進大學前就能替自己客製化打造完整的學習計畫。