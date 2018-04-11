樹下圖書館移動書車 讓國小校園不一樣

2018-04-11 17:57 中央社 台北11日電



淡江大學建築研究所、課程與教學研究所的師生，以大學跨域學習連結小學環境教育，協助文化國小改造周邊環境，並設計樹下圖書館和移動書車，讓校園空間運用更多元。

淡江大學今天發布新聞稿表示，為印證學校環境空間設計運用會激發學生互動溝通，建築所和課程所師生從2016年至今年3月進行教學實驗，以大學跨域學習連結小學環境教育，並接受新北市城鄉局邀請，推動淡水文化國小周邊環境改造的參與式預算，提出設計參與的環境改造模式。

投注公共事務20多年的淡江大學建築系副教授黃瑞茂指出，學校整體空間規劃與設計必須注重美感與實用，每處空間都應有其意義和作用；空間可以靈活變化，讓學生在一天學習過程中變換，且空間應該可以個人化、柔性化、開放化。

淡江建築所和課程所團隊帶著淡水文化國小家長與學生，進行閒置課桌椅的再利用操作，完成「小白兔」之家，並透過社區營造課，完成文化公園的休憩空間改造、環境教育工作坊等活動，空間改造成果也於4月10日至20日在淡江大學覺生紀念圖書館2樓大廳展出。

黃瑞茂表示，初期由幾位建築系研究生協助初步操作工作，之後透過課程設計安排，邀請修專業知能服務學習「社區營造」課、建築系碩士班「都市環境規劃與理論設計」設計課與課程所碩士專班「全球化課程與教學專題」的學生一同推動。

參與規劃案的團隊成員、淡江大學建築系學生闕愷廷表示，在協助改造文化國小空間時，他對於設計「川流樹─樹下圖書館」及「游於藝─移動書車」的印象最深刻，樹下圖書館是將桌板相互連接，形成穿梭在樹林的感覺，讓孩童遊走大自然中，挑選自己想要的書本，變成一個屬於孩童的樹下圖書館。

至於移動書車，闕愷廷認為，除了兼具功能性和教育性，更是戶外的教學環境，顛覆對圖書館的既有印象，還有方便藏書與收納處和休憩的桌椅，看到孩童滿意的眼神和熱烈討論，讓他覺得參與設計與營造的努力都很值得。