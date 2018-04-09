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考試及格卻代全班挨打百下 學生：不想再見到老師

塑膠袋做水母 小琉球閒置教室變海底世界

2018-04-09 20:30中央社 台北9日電

小琉球海洋志工隊帶領白沙國小學童到海邊淨灘、整理垃圾後，將垃圾變成創作元素，用塑...
小琉球海洋志工隊帶領白沙國小學童到海邊淨灘、整理垃圾後，將垃圾變成創作元素，用塑膠袋及廢棄吸管拼貼成水母，教導學童關心生態環境。 中央社
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海龜在水中得分辨水母和塑膠袋的差別。」小琉球海洋志工隊帶領白沙國小學童，用海洋垃圾將閒置教室改造成陸上海底世界，關心生態從教育做起。

環境教育從小做起，小琉球海洋志工隊和小琉球白沙國小合作，將原本閒置的綜合教室改造成「陸上海底世界」，海洋志工隊成員吳佳穎表示，教室中的布置，是志工隊成員帶領學童到海邊淨灘、整理垃圾後，將垃圾變成創作元素的成果。

中央社記者實際走訪這間位在白沙國小的陸上海底世界，教室裡的窗戶貼著孩童們用香菸蒂黏貼而成的工業區、用塑膠袋及廢棄吸管拼貼成的水母、用寶特瓶蓋做成的摩天輪，還有用布料及紙做成的海龜，在燈光投射下宛如是從水底往上看的海洋樣貌。

海洋志工隊也和白沙國小學童攜手完成「海龜的秘密運動會」繪本，故事中綠蠵龜小綠和玳瑁、革龜、赤蠵龜一起參加運動會，在這個運動會中，選手們得學會如何分辨水母和塑膠袋、還得閃避漁網跟船隻的螺旋槳，最後才能回到出生地產卵，希望透過童趣的故事，讓人們了解珍惜海洋的重要性，10人以上團體預約就可免費導覽參觀。

小琉球南方休閒民宿老闆曾毓文過去是小琉球生態旅遊發展聯盟執行長，長期執行島上生態監測記錄，也熱心傳承島上宗教文化，為降低對觀光的生態衝擊，他也規劃多項體驗活動，包括用魚骨製作白鷺、漁夫繩結教學、迎王祭典前迎涼傘功夫教學，讓旅客體驗小琉球文化的同時又不傷生態。

同樣對環境教育有使命感的還有小琉球唯一的獨立書店小島停琉，店裡有許多和海洋環境相關的書籍，老闆娘陳芃諭說，希望透過書店讓人與海洋的距離更親近，館內會不定時舉辦相關教育活動，傳達愛護海洋和環境的理念。

小琉球海龜塑膠袋

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