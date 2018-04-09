推動科技教育 埔里國中好成績獲肯定

2018-04-09 19:24 中央社 南投縣9日電



南投縣立埔里國民中學參加青少年科技創作競賽，獲國中組、高中組亞軍、清道達人獎金牌獎等榮耀，南投縣副縣長陳正昇今天表揚師生，期勉繼續參賽，並希望其他學校汲取經驗。

埔里國中教師蔡忠義指導在校及畢業等23名學生參加PowerTech青少年科技創作競賽，獲國中組亞軍、高中職組亞軍等獎項，陳正昇下午代表縣長林明溱在縣長會客室表揚參賽師生，並試玩操控機器人，也勉勵埔里國中師生繼續參賽，奠定科學教育基石。

陳正昇說，縣政府相當重視科技教育，推展學校創客中心、樂高機器人、STEAM教育，雖然青少年科技創作競賽方面起步較晚，但在埔里國中用心指導及學生努力下，機器人團隊屢獲好成績，並受邀到中國大陸、新加坡交流，使南投科技教育成果跨到國際。

陳正昇表示，埔里國中3月參加全國偏鄉STEAM之星（科學、科技、工程、藝術、數學）競賽獲進階組冠軍， STEAM教育培養學生運用學校理論，在實際情境解決問題，而青少年科技創作競賽正是展現學習成果最佳平台，埔里國中的發展值得其他學校借鏡。

埔里國中校長脈樹‧塔給鹿敦說，感謝縣政府重視科技教育，多次補助參賽經費，讓學校為南投爭取更多好成績，展現推動STEAM科技教育成果，參賽學生在科技創作競賽現場控制機器人完成投籃、收集物品到指定區域、閃避或排除障礙物等任務，使學生獨立發揮創意。