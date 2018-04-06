龍潭國小日式宿舍群 5月底整修完工

2018-04-06 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭國小校園內日式宿舍群，整體修建工程5月底將完工，將規劃為鍾肇政文學生活園區。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 行政院長賴清德率團隊同仁，今天到桃園訪視龍潭區鍾肇政文學生活園區計畫。桃園市市長鄭文燦表示，龍潭國小內的日式宿舍群，整體修復工程預計今年5月底完工，將打造為「鍾肇政文學生活園區」，保存台灣文化國寶鍾肇政的創作及生活背景，形塑成兼具漫步、旅遊、參觀功能的文學園區。

龍潭國小的教職員宿舍歷史建築，包含7棟連棟木造結構日式宿舍群及武德殿，由客委會補助3000多萬元，市府負擔1000多萬元，進行整體修復工程，將串連龍潭國小東側側門整體景觀，重現鍾肇政在此生活、文學創作的空間意象及生活背景，同時配合鄧雨賢台灣音樂紀念館、龍潭大池及龍潭街區改造，將客庄人文旅遊找回來。

鍾肇政文學生活園區，利用日據時期警察訓練所「龍潭武德殿」以及龍潭國小舊日式宿舍群空間。其中，舊日式宿舍群有5棟提供鍾肇政文學生活園區，另2棟則保留給龍潭國小，整修後將交由客家局接手營運規劃。

桃園市府參考日本將文學家，過去生活及創作情景重現經驗，規劃將鍾肇政任教職時，居住及文學創作的教職員宿舍，生活的城市、歷史建築及創作空間，整合為鍾肇政文學生活園區，要讓當年鍾肇政創作「魯冰花」及大河小說「濁流三部曲」等大作的時空背景，及當時在龍潭國小教員宿舍、通學巷生活的記憶保留，提供旅客感受獨特的文化氛圍。

市長鄭文燦表示，鍾肇政是文化國寶，他的創作重新定義了台灣人跟客家人的關係，是客家文學的推手，更是台灣文學之母，創作量量約有2000萬字，所著「濁流三部曲」，是台灣戰後第一代本土作家的大河小說，創作主題著重於客家人在台灣歷史上扮演的角色，像是1895年乙未戰爭故事，就是鍾老所發掘，彰顯客家人反抗、硬頸的精神。

鄭文燦指出，鍾肇政居住龍潭國小日式宿舍期間，發起文友通訊，串起戰後台灣文學作家群共同寫作，之後更因小說「魯冰花」的發表，成為台灣本土作家第一人，吸引許多文學人士前來龍潭聚會，因此龍潭國小日式宿舍又被譽為「台灣文學發祥地」。