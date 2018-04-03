桃市暑假推免費美國海外教育 徵選40名高中生

2018-04-03 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園市政府今年暑假7月8到22日將推高中生海外教育，徵選40名高中職學生，全額補助到美國頂尖學府史丹佛大學及加州大學柏克萊分校，參與為期15日的資訊科技研習營，4月9至11日開放各校受理報名。 桃園7所市立高中學生先前聯合參訪德州達拉斯科學博物館。圖／教育局提供 分享 facebook

市府教育局長高安邦表示，營隊全程由史丹佛及柏克萊師資全程以英語進行，用互動式的教學方法，探討人工智慧、圖像程式、AI科技實作、編碼邏輯思維、機器人工程等內容，讓學生學習資訊科技的重要性。

教育局高級中等教育科長林光偉說，40名高中職學生將透過甄選機制產出，其中16個名額由市立高中16校每校各推薦1名，其他24個名額公開徵選，初選將逾4月21日在內壢高中進行英語及資訊科技概論筆試，英文占比60%、資訊科技概論40%，依據筆試成績錄取48名進入複選。

複選階段進行學習計畫書審查及全英文口試，總錄取名額40人，將於4月30日公告教育局網站；另外，為讓學生海外研習更順利，確定錄取名額會安排4周的培訓課程，加強學生對物聯網積木程式、美國文化與環境的認識。