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高中師讓數學變好玩 結合藝術創作超大愛心

2018-04-01 11:23聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台東女中教師林志全，為了讓數學變好玩，學生能「做中學」，用數學原理協助藝術創作，召集學生用紅色尼龍繩，走出戶外，展現放大版的愛心圖形，讓學生把數學應用在生活中，呼應12年國教強調的素養能力。

教育部表示，12年國教新課綱強調素養導向，希望培養學生具備適應現在生活及面對未來挑戰的知識、能力與態度，台東女中配合12年國教新課綱強調培養未來公民所需的素養能力，結合數學原理來進行藝術創作，讓學生透過實際規畫和參與，讓學習歷程變得更有趣。

為了讓學生瞭解數學如何應用，台東女中數學老師林志全帶領學生花費一周製作愛心圖形，使用70捲紅色尼龍繩，展現寬約27公尺、長約25公尺的巨型愛心圖形，雖然在製作過程中遇上寒流，但學生還是每天到學校報到，熱情不減。

林志全指出，過去數學專題課時，若單純只是上課，只會讓學生學到運用數學解決問題，但帶領學生結合數學原理進行藝術創作，無形中也培養人類感知模型的素養，因此他念頭一閃，決定讓學生用線條試著做出放大版的愛心圖形。

今年學測考試結束後，林志全便召集學生籌畫活動，從選定材料、場地測量和計算、經費評估、進行程序，各種細節都是由學生操刀。

林志全表示，愛心圖形並不是四四方方的，但是透過一條條直線，一樣能把這種曲線呈現出來，並且有不同美感，希望讓學生從中學習到如何解決問題，並嘗試運用數學原理協助藝術創作。

「把數學應用在生活中相當有趣！」參與活動的學生巫品瑩表示，過去在紙上操作幾何圖形，可以依照比例調整、繪製；這次將圖形「放大」，難度倍增，必須調整間距、考驗應變能力，完工後非常有成就感。

教育部強調，核心素養導向的課程設計非常重要，就是希望所有課程都以學生為學習主題，建立互動、自發、共好的學習模式，讓學生能運用知識來解決問題，以培養未來公民所需的素養能力。

台東女中教師林志全，用數學原理協助藝術創作，召集學生用紅色尼龍繩，走出戶外，展現...
台東女中教師林志全，用數學原理協助藝術創作，召集學生用紅色尼龍繩，走出戶外，展現放大版的愛心圖形，讓學生把數學應用在生活中，呼應12年國教強調的素養能力。圖／教育部提供
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台東女中教師林志全，用數學原理協助藝術創作，召集學生用紅色尼龍繩，走出戶外，展現...
台東女中教師林志全，用數學原理協助藝術創作，召集學生用紅色尼龍繩，走出戶外，展現放大版的愛心圖形，讓學生把數學應用在生活中，呼應12年國教強調的素養能力。圖／教育部提供
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台東教育部課綱

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