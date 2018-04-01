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高中生談未來 李錫錕捉魚形容靠負責

2018-04-01 07:49中央社 澎湖縣31日電

有「錕P」之稱的台大教授李錫錕，今天在澎湖以「高中生的未來想像」演講時以「捉魚」來形容，他告訴年輕學子，夢不值錢、想像不值錢，實現夢想所付出的負責與代價才值錢。

李鍚錕今天應邀出席馬公高中建校75週年活動，以「高中生的未來想像」為題演講。他勉勵在場1600多位學子，有夢想（Dream）很好，但更可貴是如何實踐夢想，為自己夢想負責，需要就是責任（Duty）。他強調，夢不值錢、想像不值錢，實現夢想所付出的負責與代價才值錢，而責任不是對父母、老師交代，是要完成夢想的交代。

李鍚錕也分享大學甄試的經驗，勉勵學子們，不要以為沒有受苦、沒有挫折的過程可以迎來成功；只有受苦、奮鬥，才能達到卓越境界。

李鍚錕提到600多年前的澎湖，西班牙人第一印象是「抓魚」的島，島上男男女女都是在抓魚，來形容是夢想的實現。今天也一樣，人與人之間，就如同「抓魚」一樣，每一條魚都不一樣，想像是要抓1斤50元的魚，還是一尾200萬的魚，這就是叫做「作夢」，想抓到什麼魚，就決定做什麼樣的人，得勇往向前實踐夢想，否則就變成幻想。

今天的演講在校園內引起騷動，學生上前要求合照與簽名，「錕P」精闢的演說與引喻，台下學生不時發出「哇」與滿場的笑聲掌聲。馬公高中在明天校慶有精彩的「馬高好聲音」學生卡拉OK決賽、校慶大會表揚資深教職員工及傑出校友與園遊會。

澎湖馬公台大

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