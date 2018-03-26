南投推STEAM教育 動手做應用學科知識

2018-03-26 20:00 中央社 南投縣26日電



南投縣推動STEAM教育，在科學、科技、工程、藝術、數學領域，讓學生「動手做」應用學科知識，扎根科普及智慧機械教育。

為培訓學童解決問題能力、創造生活科技素養，教育部國民及學前教育署日前在國立台灣師範大學公館校區舉辦教學結合實做的全國偏鄉STEAM之星（科學、科技、工程、藝術、數學）競賽，南投縣派出19所學校參賽，學生運用材料包製作仿生機械獸並下場競技。

南投縣政府教育處長李孟珍今天說，南投全力投入STEAM教育，企圖翻轉孩子人生，學童透過「動手做」結合學科學習，實際應用科學、科技、工程、藝術、數學等相關知識，大幅激發孩子學習熱情，感謝教育部及台師大辦理全國偏鄉STEAM之星競賽，讓孩子有舞台展現耀眼學習成果。

李孟珍表示，競賽吸引全國95所學校隊伍參加，南投縣派出19所學校爭光，結果埔里國中獲進階組冠軍，史港國小、南投國中獲基礎組亞軍，以及名間國中、康壽國小、嘉和國小獲季軍，竹山國中、僑光國小、新民國小則是獲得優等，好消息讓師生高興不已。

南投縣長林明溱說，南投不只強調資優教育，也重視弱勢孩子學習機會，讓學童適性發展，未來投入更多資源在機器人、程式語言、人工智慧等關鍵教育，為孩子創造優質環境並提升學習力；感謝這19校教師近半年培訓學童，鼓勵走過挫折，才有如此好成績。