高中自然課審 刪掉四分之一必修內容?

2018-03-25 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



去年底課審大會現場。圖／教育部提供 分享 facebook 今天教育部課程審議大會審理國小暨普高、技高及綜高自然科課綱。其中，針對普通型高中自然科學原領綱「學習重點」之「必修課程」和「加深加廣選修」課程，高中分組委員建議研修小組，刪減原學習內容的四分之一，以符合教學時數規畫，以達成素養導向教學。

分組提案委員之一、高雄市鼓山高中校長莊福泰指出，因應自然科時數下降，加上探究與實作課程的實施，目前高中分組建議刪減部分內容，以落實素養導向教學，並以「大概念」為教學主要內容。刪減由領綱小組依其專業考量處理，高中分組並未建議刪減的內容，這可能看大會最後決議領綱小組才會討論。

莊福泰說，素養導向教學比較重視學習情境與脈絡鋪陳，所以，需要的時間會比較長，無法像過去以講解為主的教學，可以使用較少的時間傳達大量知識，但這對理解力強的學生有效，對大部分的學生卻效果有限。

所以他認為，素養導向教學的學習成效會比較好，也可以在未來持續運用學到的知識能力和建立良好態度，因此教學的內容或知識量，宜再作適度減少。

北一女中物理教師簡麗賢則建議保留原公布的自然科領綱。他說，若刪去部分單元，恐造成內容支離，欠缺學科內容完整性。讓出版社去編教材，教師上課時強調某一部分，掌握完整性的原則。原課綱內容已被刪減再重組，若再刪減，恐怕還有聲音說這是「支離破碎的自然領域課綱。」

簡麗賢說，若以教學現場言，物理教師不宜用解題為主軸，宜能多引入生活中見聞詮釋古典和近代物理，讓學生理解生活中的科學概念。若是太多解題，容易模糊科學課程的教學目標，也易影響教學時間安排。

簡麗賢也說，自然領域課綱內容與九九課綱比較，單元略減少，前後安排順序稍為調整，就物理而言，主要的主題單元還在，只是教學時數減少，對於高中物理教師要完整闡述物理課程單元，應是新的挑戰，教法必須改變或彈性調整。

他說，尤其是自然科學的探究與實作課程，列為全年級必修，過去課綱沒有這課程，應是自然科教師的新挑戰，也是各校實施時可能出現差異，城鄉也可能出現差異。