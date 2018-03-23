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返母校唱新專輯 歌手王萊同窗驚訝

2018-03-23 21:33中央社 高雄23日電

博士校長歌手王萊（圖）4月1日將回母校鳳山高中舉辦新歌發表會，發表第四張專輯「踏...
博士校長歌手王萊（圖）4月1日將回母校鳳山高中舉辦新歌發表會，發表第四張專輯「踏破鐵鞋無塊找」，他23日在高雄舉行活動記者會，暢談由校長變歌手的心路歷程。 中央社
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博士校長歌手王萊4月1日將回鳳山高中母校舉辦新歌發表會，發表第四張專輯「踏破鐵鞋無塊找」，他今天說，由於他在鳳中時很自閉，此舉令同窗及昔日師長很驚訝。

王萊下午在高雄舉行活動記者會，暢談由校長變歌手的心路歷程，並當場獻唱「踏破鐵鞋無塊找」。

王萊表示，他從小有如自閉症一樣，不敢面對人群，一上台就緊張得說不出話來，更甭談上台唱歌，直到上鳳中時還是一樣，後來因學著哼唱流行歌曲找到自己的興趣及天分。

王萊30歲那年以一首「相思雨」在一場歌唱大賽嶄露頭角。王萊說，當年他拿下第三名，被一家台語唱片公司相中，沒想到準備發片時，收到國中教師錄取通知，在父親反對下，聽從父命「棄藝從教」多年，直到父親過世後才重拾麥克風，在歌唱世界中找回快樂。

王萊後來當了4年校長，其中在3年那瑪夏國中校長任內歷經八八水災及學校重建的艱苦後，讓他判若兩人。他說，在那瑪夏國中當校長期間，雖然很苦，但「增益其所不能」，讓他變得很堅強，讓他更有力量面對歌手之路的困難及挫折。

王萊5年前毅然辭去校長，當一名職業歌手，並將持續出新專輯。

他說，他這一生圓了3個夢，博士夢是為父親，校長夢是為教育，發片歌手夢則為自己。他為了一圓歌手夢等了20多年，如今雖有年紀，但年輕時圓夢的熱情依然不減。

他又說，他成為歌手並要重回母校獻唱，令同窗大覺不可思議，因為這與他鳳中時反差太大。他也希望藉由返母校獻唱，能激勵學弟妹勇於追夢，告訴他們「天下無難事，只怕有心人」。

自閉那瑪夏台語
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