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明台學生擁國際資源 還可先修興大學分

2018-03-21 14:27聯合報 記者黃寅╱即時報導

明台高中最近和中興大學合作，推出義大利的CFIQ（歐盟跨國培訓認證）課程以及中興大學的多項管理課程，歡迎高中生和社會人士參與，只要上完課程並通過考核，就能獲得CFIQ認證以及中興大學的先修學分。

這項課程四月展開，有品酒、義式料理、烘焙和咖啡等4項，獲得認證後代表具備這方面的能力並在國際間受到認可，而興大的學分未來上大學後，在興大和有相關系的大學都能獲得承認，高中生修習，等同是一種先修課程。

明台高中為此，上午特別請來CFIQ的主廚亞歷山德羅，哈洛多提（Alessandro Ghirardotti）現場製作義法式美食與多樣甜點；他同時肯定明台高中擁有專業的設備、優質的環境以及國際化的辦學成績。

興大創新產業暨國際學院上午也和明台就這項合作簽訂教育聯盟合作備忘錄。院長黃宗成十分佩服明台在餐飲和觀光領域能同時與法國藍帶、義大利ALMA、新加坡萊佛士設計學院Raffles Design Institute、義大利創新學院和澳洲邦德Bond大學等知名學府合作，表示要同時握有這些教育資源在國際間都少見。

他指出，這是興大第一次在高中開設先修課程，高三學生學習後有助於認識自己的性向，同時還有助於申請大學。

明台高中最近獲得106學年度全國技藝競賽5面金手獎、六協盃亞洲青年刀工大賽3銀6銅等，校內外獲獎無數。24日上午10時將舉辦「國際夢想技職學園說明會暨義大利創新學院CFIQ廚藝總監美食發表會」歡迎國中畢業生和家長前往對該校進一步瞭解。洽詢可上www.mths.tc.edu.tw網址，或電（04）23393071。

明台高中學生得將無數，副董事長林承峯（左）上午逐一點將，把成績介紹給來賓。記者黃...
明台高中學生得將無數，副董事長林承峯（左）上午逐一點將，把成績介紹給來賓。記者黃寅／攝影
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CFIQ主廚亞歷山德羅，哈洛多提（Alessandro Ghirardotti）...
CFIQ主廚亞歷山德羅，哈洛多提（Alessandro Ghirardotti）現場製作義法式美食與多樣甜點呈現給觀禮來賓。
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明台高中與義大利的CFIQ（歐盟跨國培訓認證）合作，推出認證課程，讓學生擁有國際...
明台高中與義大利的CFIQ（歐盟跨國培訓認證）合作，推出認證課程，讓學生擁有國際教育資源。記者黃寅／攝影
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國立中興大學創新產業暨國際學院與明台高中合作成立教育聯盟，院長黃宗成（左）贈送紀...
國立中興大學創新產業暨國際學院與明台高中合作成立教育聯盟，院長黃宗成（左）贈送紀念品給明台高中副董事長林承峯。記者黃寅／攝影
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義大利明台高中中興大學

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