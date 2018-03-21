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影／中山工商禮賓生訓練儀態頂書咬筷難不倒她們

2018-03-21 14:24聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市中山工商今天在校內舉行禮賓生10年成果展，學生們表演頂書咬筷、歡迎式、托盤演練、頒獎示範、繞口令、手語歌、杯子歌及熱門舞蹈，個個儀態優雅大方。校長林昭億說，禮賓生訓練過程辛苦紮實，十八般武藝樣樣精通，國內大型活動都有她們的身影，有口皆碑。

林昭億說，禮賓生成立10年，已培育190名禮賓生，在校禮賓生維持70人，服務國內各大型活動，甚至遠赴泰北僑校指導僑生同學，去年僑生聯合開學典禮，還為總統蔡英文提供服務。

林昭億說，禮賓生培訓嚴格，遴選163公分以上，體態合宜笑容甜美女學生，經1年基礎訓練，再加1年臨場活動磨練，才能成為合格禮賓生。

負責培訓老師黃海山說，高一新生海選70名新生，經兩個月訓練，逐次淘汰50位，再經3個月考核，錄取率僅3成，禮賓生從引導、迎賓、簽到、頒獎、電梯服務、司儀、音控、手語、杯子歌都要學習，可說是全方位訓練。

家族都是男生的資三乙班馮姿霓從小跟一票哥哥玩，個性衝動不拘小節，她加入禮賓生後脫胎換骨，父母都很驚訝。

綜合高中3年級梁懿真是扯鈴高手，她在扯鈴與禮賓訓練中取捨，經導師韋承志開導，兩者兼學相輔相成，扯鈴技藝更上層樓，去年校慶表演扯鈴，因雨天場地濕滑摔跤，仍臨危不亂演出，贏得滿堂彩。

美髮技術科三年級黃歆璇、梁瑀甄在模特兒比賽、美髮比賽曾奪冠，觀光科三年級張姿琳、餐飲科陳麗恩也在中山工商餐服團隊有著亮麗的演出，她們認為，禮賓生的訓練和經歷讓自己變得更有膽識、自信。

高市中山工商禮賓生成立10年，今在校內舉行成果展演，禮賓生訓練辛苦，頂書咬筷練習...
高市中山工商禮賓生成立10年，今在校內舉行成果展演，禮賓生訓練辛苦，頂書咬筷練習儀態與微笑。圖／中山工商提供
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高市中山工商禮賓生成立10年，今在校內舉行成果展演，禮賓生表演手語歌。圖／中山工...
高市中山工商禮賓生成立10年，今在校內舉行成果展演，禮賓生表演手語歌。圖／中山工商提供
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高市中山工商禮賓生成立10年，今在校內舉行成果展演，禮賓生訓練辛苦，頂書咬筷練習...
高市中山工商禮賓生成立10年，今在校內舉行成果展演，禮賓生訓練辛苦，頂書咬筷練習儀態與微笑。圖／中山工商提供
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高市中山工商禮賓生成立10年，今在校內舉行成果展演，禮賓生訓練辛苦，展演杯子歌。...
高市中山工商禮賓生成立10年，今在校內舉行成果展演，禮賓生訓練辛苦，展演杯子歌。圖／中山工商提供
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