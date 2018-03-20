好驚人！台南國中生背誦圓周率 達到210位數

2018-03-20 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動，學生在台北表情十足想破頭的樣子，相當逗趣。圖／民德國中提供 分享 facebook 大家都知道圓周率的數字可以無限延伸，你可以背出多少數字？台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動，結果第一名的學生背出210位數，記憶驚人。

民德國中校長趙克中本身就是數學老師，之前在3月14日當天，於校內舉辦這項活動，他表示，3月14日不只是白色情人節，也是著名科學家愛因斯坦的生日，當代物理學家霍金的忌日，在喜好數學的人們眼中，更是所謂的「π 日」（圓周率日，因為π = 3.14……），才會選在當天。

他表示，在數學界π 這個數已經發展到近乎讓人狂熱崇拜的地步，查閱資料，以往這個比賽只有在國外學校及大專院校舉辦過，參賽的學生一般都可以記住 π 的幾十位數，但通常贏家都是那些記得超過一百位數的人，目前的世界紀錄則是由日本的原口秋良以背誦小數點後10萬位所創造的金氏世界紀錄！

民德國中的比賽是朝會時公開較量，分別有各年級的代表參加，因為要在全校師生面前背誦，又都是第一次參賽，選手們顯得有些緊張，在台上絞盡腦汁的認真表情，相當逗趣。

而各個選手都有自己的記憶方式，有使用聯想法，有搭配節奏記憶，也有用諧音方式記憶的。

原來校長估計背到百位以上就有機會奪冠，沒想到三年級學生簡敬庭以小數點後210位數得到冠軍，一年級的吳宛霖、吳宛臻姊妹花則分別以168、160位得到第二名和第三名，讓全校師生大聲讚嘆，直呼神奇。

趙克中表示，數學乃科學之母，基礎數學教育的紮根，有助於科學教育的提升，但現在中小學數學課程多著重在解題，容易讓學生喪失興趣，其實數學課程可以有許多有趣的素材，例如圓周率就有相當多的發展史及有趣的故事可以當作課程補充，一方面為喚醒學生對數學之重視及興趣，另一方面讓學生藉由圓周率的背誦也有助於理解並建立自己的記憶方法，因此籌辦了這次的活動。