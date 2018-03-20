親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大新校長卡關
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

好驚人！台南國中生背誦圓周率 達到210位數

2018-03-20 18:27聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動，學生在台北表情十足想破頭的樣...
台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動，學生在台北表情十足想破頭的樣子，相當逗趣。圖／民德國中提供
分享
大家都知道圓周率的數字可以無限延伸，你可以背出多少數字？台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動，結果第一名的學生背出210位數，記憶驚人。

民德國中校長趙克中本身就是數學老師，之前在3月14日當天，於校內舉辦這項活動，他表示，3月14日不只是白色情人節，也是著名科學家愛因斯坦的生日，當代物理學家霍金的忌日，在喜好數學的人們眼中，更是所謂的「π 日」（圓周率日，因為π = 3.14……），才會選在當天。

他表示，在數學界π 這個數已經發展到近乎讓人狂熱崇拜的地步，查閱資料，以往這個比賽只有在國外學校及大專院校舉辦過，參賽的學生一般都可以記住 π 的幾十位數，但通常贏家都是那些記得超過一百位數的人，目前的世界紀錄則是由日本的原口秋良以背誦小數點後10萬位所創造的金氏世界紀錄！

民德國中的比賽是朝會時公開較量，分別有各年級的代表參加，因為要在全校師生面前背誦，又都是第一次參賽，選手們顯得有些緊張，在台上絞盡腦汁的認真表情，相當逗趣。

而各個選手都有自己的記憶方式，有使用聯想法，有搭配節奏記憶，也有用諧音方式記憶的。

原來校長估計背到百位以上就有機會奪冠，沒想到三年級學生簡敬庭以小數點後210位數得到冠軍，一年級的吳宛霖、吳宛臻姊妹花則分別以168、160位得到第二名和第三名，讓全校師生大聲讚嘆，直呼神奇。

趙克中表示，數學乃科學之母，基礎數學教育的紮根，有助於科學教育的提升，但現在中小學數學課程多著重在解題，容易讓學生喪失興趣，其實數學課程可以有許多有趣的素材，例如圓周率就有相當多的發展史及有趣的故事可以當作課程補充，一方面為喚醒學生對數學之重視及興趣，另一方面讓學生藉由圓周率的背誦也有助於理解並建立自己的記憶方法，因此籌辦了這次的活動。

一年級的吳宛霖、吳宛臻這對姊妹則表示，在練習過程中兩人既合作又競爭，一起分享記憶的方法外，又希望比對方記得多，是一次非常有趣的經驗，對π這個符號也覺得有種莫名的親切感呢！希望學校能多辦類似比賽。

台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動，學生在台北表情十足想破頭的樣...
台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動，學生在台北表情十足想破頭的樣子，相當逗趣。圖／民德國中提供
分享
台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動。圖／民德國中提供
台南市民德國中最近舉辦「π 的記憶」圓周率背誦活動。圖／民德國中提供
分享

相關新聞

南郭國小資優班設計思考社群：走讀課程 百年官舍活過來

2018-03-20 15:25

NASA太空殖民計畫競賽 明道連3年獲奬

2018-03-20 15:47

和牛新商機 高中生打工換宿赴日學習料理技術

2018-03-20 15:44

不只是玩電動！ 北市電競實驗教育啟動

2018-03-20 08:03

空拍機當眼 讓偏鄉童看見家鄉

2018-03-19 23:31

影／去年只招到13人！ 私校加薪用3招翻10倍

2018-03-19 22:33

台灣青年學生物理辯論賽 協同中學二金一銀

2018-03-19 18:48

弱視生熱愛生命 獲全國志工菁英獎

2018-03-19 18:26

國中會考23萬人再創新低 考上公立學校機會更大了

2018-03-19 00:09

分組合作學習深耕6年 義竹國中展成果

2018-03-18 23:45

偏鄉義竹國中翻轉教學有成 學生分組合作學習上課

2018-03-17 14:34

北市9月再增4所雙語學校

2018-03-17 01:01

師大附中78屆畢業舞會 呈現北歐風

2018-03-16 21:20

北市力推雙語教學！柯文哲：今年9月再增4校

2018-03-16 13:16

中國大陸搶台籍學生 中一中校長：鎖國就會被割稻尾

2018-03-15 19:41

桃市人口增 南崁、青埔擬增設國小

2018-03-14 23:24

母校不能消失 來惠國小校友聯手搶救

2018-03-14 12:01

打敗九連霸對手 北興管樂班特優第一名受邀到維也納

2018-03-13 22:52

武陵高中音樂班5人優異表現 進軍國際音樂學院

2018-03-13 21:38

日本美術大學生到台南化身一日老師 學生好喜歡

2018-03-13 20:15

校長像「人體吸塵器」 每個小朋友都要抱抱

2018-03-13 19:00

任務導向翻轉教學 通霄國中策展改變課堂風景

2018-03-13 16:53

仿效科學家「永不妥協」精神 師大附中打敗大專生摘銅

2018-03-13 15:45

嘉市北興國中管樂超水準 中斷對手十連霸美夢

2018-03-13 15:23

走讀蔗農史跡 學童：比讀課本深刻

2018-03-12 23:43

高一生愛傳統文化 同學眼中「阿伯」

2018-03-12 23:15

紀念碑湮沒雜草裡 國小師生校外教學重新豎立

2018-03-12 19:01

國中會考周四報名 增特殊考生英聽擴音

2018-03-12 00:17

綜高、普高數學銜接不上？ 研修小組將做差異對照表

2018-03-11 20:48

新二代當志工 「一旗助學」送愛到肯亞

2018-03-11 15:32

考生注意！國中會考周四開放報名 首增英聽擴音服務

2018-03-11 15:19

國中會考報名 學障可申請語音報讀

2018-03-11 11:04

校長咖啡 泡出幸福 師生分享

2018-03-10 23:35

這私校福利好到爆！師半數年薪百萬、每年出國玩3次 　

2018-03-10 23:06

台南古都馬繪本暴紅 校方考慮二刷

2018-03-09 20:44

暨大附中生進校手機遭控管 學生家長反應大不同

2018-03-09 14:22

曲全立3D行動車 搭載AR訪偏鄉學童

2018-03-08 00:10

鼓勵完全免試入學 教部給新生1萬元入學獎學金

2018-03-08 00:08

暖江國小和高中合作 小一就有雙語教學

2018-03-07 22:56
看更多

熱門文章

新營名醫黃鴻志3子女全上牙醫系 他說：慎選高中

2018-03-20 12:04

台大校長遴選風波 法律學者：未揭露獨董是嚴重瑕疵

2018-03-19 20:42

獨／不敢再發金牌 教部致電台大徹查管中閔大陸兼職案

2018-03-20 11:26

少奮鬥3年！高科大土木系6生考取公職證照 起薪40K

2018-03-19 18:59

影／去年只招到13人！ 私校加薪用3招翻10倍

2018-03-19 22:33

大學老師：才開學就有人託我幫忙申請陸校

2018-03-19 23:57

學測總級分走入歷史！同級分怎篩選 招聯會擬3方案

2018-03-20 15:56

B咖闖倫敦：學校排名只是參考 但還是有管用之處

2018-03-20 08:59

台大校務會議前夕 挺管、反管座談會 隔空交鋒

2018-03-19 23:55

福衛五號促成研究 成大教授觀測火箭打出電離層大洞

2018-03-20 11:04

大學申請入學今報名 校系及名額數歷年最多

2018-03-20 13:52

汙水再利用 台科大印尼籍校友獲亞洲百大傑出科學家

2018-03-20 09:26

獨／科大爭設電競類科 搶生進入戰國時代

2018-03-20 00:19

獨／電競類科衝太快 學者憂恐出現「蛋塔效應」

2018-03-20 00:18

不只是玩電動！ 北市電競實驗教育啟動

2018-03-20 08:03

台灣青年學生物理辯論賽 協同中學二金一銀

2018-03-19 18:48

教部致電台大 徹查管中閔大陸兼職案

2018-03-20 14:29

學習要趁早？13歲以後 海馬迴不再製造神經元

2018-03-20 09:35

國家考試e化！高普考試入場證今年將以email寄送

2018-03-20 16:49

影╱斥資千萬高職設基地！婚紗攝影教主培育西進生力軍

2018-03-20 16:56

雄中音樂班全國音樂賽獲佳績 3人錄取楊秀桃音樂學院

2018-03-20 17:17

慈母下跪求她學好 叛逆少女變超商老闆

2018-03-19 19:43

南郭國小資優班設計思考社群：走讀課程 百年官舍活過來

2018-03-20 15:25

會考生活英語／旅遊篇 飯店特價方案

2018-03-20 06:15

NASA太空殖民計畫競賽 明道連3年獲奬

2018-03-20 15:47

好驚人！台南國中生背誦圓周率 達到210位數

2018-03-20 18:27

多益滿分990他考970分 因為「英文是生活」

2018-03-20 17:14

金州勇士籃球營 看見柯瑞不是夢

2018-03-19 23:35

和牛新商機 高中生打工換宿赴日學習料理技術

2018-03-20 15:44

全國侍酒師競賽 龍華科大生奪冠

2018-03-20 00:16

圖擊隊／最幸福國家

2018-03-20 12:45

「走出教室17分鐘」 全美中學生響應限槍大遊行

2018-03-20 09:27

空拍機當眼 讓偏鄉童看見家鄉

2018-03-19 23:31

什麼玩譯／電影那些「鳥」事

2018-03-20 12:31

拿證照不得報名技優甄審？對技職升學的六個誤解

2018-03-20 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top