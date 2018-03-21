為偏鄉畢業生圓夢 楊文逸全台縱走義拍

2018-03-21 08:03 中央社 新北20日電



新北市攝影師楊文逸號召為偏鄉學子畢冊圓夢，今天深入屏東牡丹鄉高士國小，連老天都疼惜轉晴。今年全台將拍攝250名畢業生，盼望讓他們擁有青春定格的人生第一本畢業紀念冊。

屏東縣牡丹鄉高士國小位於牡丹鄉東邊的南中央山脈台地，群山環抱自然生態豐富，晨曦夜星美景天成，被稱為「國境之南的紅寶石」，是一所南排灣族的特殊偏遠迷你國小。

校長李文欽說，校區高士本校及牡林分校，兩個校區都不及50人，幾乎都是排灣族兒童。今年高士本校 5名小學生6名幼兒園生畢業，高士牡林分校8名小學3名幼兒畢業。

楊文逸接受中央社記者訪問表示，義拍進入第四年，開始只有他與以前工作室夥伴2人，去年有20多名夥伴協助，今年也有熱血青年攝影師加入，一起為偏鄉孩子圓夢。看見學校獲得創校以來的第一本畢冊，讓他很感動。「讓孩子收藏美好的回憶，一切的辛苦都值得」。

攝影6人團隊今天深入遙遠的南台灣，楊文逸攜帶棚燈、腳架、大批攝影器材，提前到台南朋友所提供的住宿，清晨天未亮開車前往山區，當地還下大雨，一到學校就放晴，老天賞賜一個不錯的天氣。

高士國小學生盛裝，VAYAYUN（王霏）穿上鮮紅與寶藍色傳統服飾與頭飾，留下的青春的影像。LJUMEK（黃恩妮）高興的揪同學自拍，GEBAW（陳巧微）受訪時說，「謝謝你們支持2018偏鄉學子畢冊圓夢計畫。」KABI（張智坤）拍照時高興的跳躍，並透過鏡頭觀看成果。

社會的愛心及義拍團隊奉獻專業與時間、精神和體力，造就攝影畫面中一張張的笑臉。實際上，從一「張」畢業紀念冊，變成擁有「一本」畢業紀念冊，這些學校還包括南投縣仁愛鄉萬豐、都達、合作、發祥國小，與苗栗、阿里山等學校。

支持義拍活動的中醫師許安仁說，預計前往的屏東楓港國小大門口旁的大橄欖樹，是他過世的父親民國47年任教時種的，令人懷念與疼惜學子。

今年，從新北市的福山國小，全台大縱走，甚至要深入中央山脈前進南橫公路心臟地帶的高雄桃源區樟山國小，並且首度前往台東縣達仁鄉台（土反）國小。

楊文逸說，發動義拍獲得許多人的熱血支持，配合學校上課時間，許多攝影師只好犧牲接案賺錢，讓人「揪甘心」。有些夥伴無法親自深入山區，還烤餅乾要他帶去偏鄉分享孩童，也有攝影師拍賣心愛的電玩籌錢參加義拍，令人感動。

楊文逸說，義拍動機很單純，就是以專業回饋社會，也不放棄每一位畢業生。今年總印製數預估要318冊，也希望社會各界願意支持，讓偏鄉的孩子能夠擁有美好的回憶。