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南郭國小資優班設計思考社群：走讀課程 百年官舍活過來

2018-03-20 15:25聯合新聞網 親子天下／授權提供

孩子的力量有多大？「帶著學生走讀市場時，攤販們都會樂於分享，因為小孩背後哪有利益交換？！」南郭國小師生聯合行動，分享「走出校園，你會知道你不孤單，當你想做的時候，大家都會一起來。」守護社區，再現彰化百年風華。

頹圮的「南郭郡守官舍群」在老師陳宥妤（右1）、吳嘉明（左1）與學生聯手清掃「蟑螂...
頹圮的「南郭郡守官舍群」在老師陳宥妤（右1）、吳嘉明（左1）與學生聯手清掃「蟑螂、蜘蛛滿布」的房舍與策展後，再現風華。 圖／親子天下提供（楊煥世攝）
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這間叫『誰來晚餐』，桌上的餐盤都是我們做的，牆上掛的畫也是我們用生鮮蔬菜去拓印的，有西洋芹、地瓜葉梗、花椰菜、南瓜……這間『記憶之屋』用了鏡像手法，讓參觀者與鏡柱反射的景物交融，展現新舊記憶互融的意象……」酷暑的七月，伴著院子裡蟬鳴唧唧，「朱謝高」三位同學，熟練的對著訪客導覽著「南郭郡守官舍」裡的展物內容與空間設計。百年破落官舍群，在這群十歲大孩子的擾動下，才得以浴火重生。

從車水馬龍的道路彎進一七四巷，一棟棟日式老建築靜靜矗立著，只有牆上畫著的貓咪與小鳥歡迎訪客到來。這個彰化保留最完整的百年日式建築「南郭郡守官舍群」，隨著歲月流逝，如今只剩四戶人家，存在感低到「我每天上學都經過，卻從沒注意到這地方，」南郭國小六年級學生謝宜軒說。

活化以在地元素為主，力求恢復原貌，因此街道看不到大塊的彩繪圖，紅牆修補回到當初，...
活化以在地元素為主，力求恢復原貌，因此街道看不到大塊的彩繪圖，紅牆修補回到當初，不能修復才用插畫或色塊補強。 圖／親子天下提供（楊煥世攝）
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原本該在校園內安靜學習的南郭國小資優班同學在老師吳嘉明與陳宥妤的引導下，跨出校園，走進社區。自嘲是憤青的吳嘉明很堅持一定培養孩子的公民意識，因為「他們未來都有可能是一呼百諾的精神領袖，如果能及早建立公民素養、人文關懷、擴大他們的視野，社會就會不一樣。」因此從開始在南郭國小代課起，吳嘉明就堅持不走「科展、學術競賽型」路線，而是帶著孩子們朝「公民活動」前進──當我們游在一起（要求學校提供游泳課）、我們的安全上學路、愛溪從南郭開始、「移」起在台灣──認識你我身邊台灣移工的活動等。

有感覺，就會有行動

這一回碰到中年級社會課「認識家鄉」的課程，原本陳宥妤也想做鹿港，因為人文薈萃，但「我們一直都安排走讀課程來認識家鄉，又感受到孩子對外面世界、真實社會的無感，」陳宥妤娓娓道來，孩子的生活就是學校、家裡與安親班。與其把孩子關在教室裡，憑空想像問題，不如把孩子帶到生活裡，「你帶孩子出去，孩子的反應會讓你有反應，原來你這都沒看過，都不懂喔。這大驚小怪會讓老師有感，」吳嘉明強調。

兩位老師找到當地文史工作者石錦明帶他們走了一回官舍群，接著又帶著資優班同學、家長與老師再走一次，「走了有感，孩子就會發現問題，」吳嘉明說。孩子們不明白，「這麼有價值的百年房舍，怎麼會破成這樣？為什麼其他地方的老建築就能保存下來﹖」他們焦慮的討論，可以做些什麼嗎？

孩子們確定問題、定義問題、問題怎麼發生。大家一致認為「南郭郡守官舍群」有價值，只是沒有人認識，以致沒人使用，他們要透過創作、小旅行、走讀、媒體報導來引起注意；並想辦法活化建築物。於是，師生參觀了「北斗郡守官舍」，還到「雲林故事館」拜訪館長唐麗芳，了解爭取的過程，以及活化的做法。唐麗芳被孩子們的積極主動感動，還叮嚀著：「不管結果如何，有沒有爭取到，一定要回來故事館分享這個故事。」

但，「最大的挑戰，永遠不知道下一步在哪裡，一年前也不知道可以在這裡辦展，」大學時期即積極投入公民活動的吳嘉明強調。譬如你永遠不知道公部門的回應，也無法預先知道居民的想法，真正的問題都要發生在真實情境，然後透過滾動式的修正，不斷溝通討論。老師們還要走出校外跟各個專家請教，拜訪文化局文資科，學習寫公文，要先備課，跨領域教學。

改造社區，師生一起動起來

依據家裡該有的空間設計11展區，客廳、寢室、廚房、書房、浴室、廁所，製作陳設物，...
依據家裡該有的空間設計11展區，客廳、寢室、廚房、書房、浴室、廁所，製作陳設物，甚至還在院子裡種菜。圖／親子天下提供（楊煥世攝）
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這樣的課程過往是為資優生安排，但這次社區的改造，改變需要持續，所以資優班老師也邀請普通班老師加入共創課程，資優班孩子帶普通班孩子走讀，分享他們的「有感」。此外，吳嘉明持續與文化局聯繫，獲得文化局同意他們使用官舍，從此師生就一起到此蹲點上課，運用設計思考為原則，與視覺藝術設計師黃書珊共同討論後，學生決定要在這裡辦一個展，吸引大家目光。

家屋時光機，參觀者可依照自己的成長軌跡拉出線段，綜看觀看大時代的歷史，五顏六色的...
家屋時光機，參觀者可依照自己的成長軌跡拉出線段，綜看觀看大時代的歷史，五顏六色的交接串接成歷史的長河。 圖／親子天下提供（楊煥世攝）
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師生聯手催生了「聽郡守，說南郭：想望彰化厝」的展覽，喚醒了大家對這社區的注目，社區活絡了起來，阿嬤志工來幫忙掃落葉，老住戶揪團回來看老家。老舊房子如今獲得保存，社區也人氣十足，成了打卡盛地，看展時，社區的阿姨都不禁關心詢問：「這裡有學校維護使用，應該不會再被拆了吧？」孩子一年多的努力證實了：「有認識才尊重，有尊重才會珍惜。」

白日夢，我們把牆壁當作想像力的畫布，隨意丟撒顏料，讓白日夢隨行動力起飛……。圖／...
白日夢，我們把牆壁當作想像力的畫布，隨意丟撒顏料，讓白日夢隨行動力起飛……。圖／親子天下授權提供（楊煥世攝）
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文／江美滿 （親子天下雜誌94期）

※本文出自2018-03親子天下網站【南郭國小資優班設計思考社群：走讀課程，百年官舍活過來】，未經同意請勿轉載。

【延伸閱讀】

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