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武陵高中音樂班5人優異表現 進軍國際音樂學院

2018-03-13 21:38聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃園武陵高中音樂班學生表現優異，分別獲全額獎學金錄取新加坡大學楊秀桃音樂學院、德...
桃園武陵高中音樂班學生表現優異，分別獲全額獎學金錄取新加坡大學楊秀桃音樂學院、德國柏林藝術大學。記者李京昇／攝影
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桃園武陵高中音樂班學生余欣蓓、蔡雨頻、陳怡晴與朱昱珍，今年獲全額獎學金錄取新加坡大學楊秀桃音樂學院；另外學生吳彥妮，則考上德國柏林藝術大學鋼琴系，是校方首位進入柏林藝術學校的學生。

吳彥妮3歲開始接觸音樂，主修鋼琴、副修中提琴，她說，國小升國中時，曾猶豫要不要繼續學音樂，後來考取音樂班，覺得越來越喜歡音樂，更時常利用寒暑假，到世界各國參加音樂營，尤其德國的音樂環境讓她最嚮往，也立志到德國學音樂。

她表示，德國柏林藝術學校鋼琴系每年招生不超過個位數，且該校考試不同於其他音樂學校，比起個人演奏技巧，更注重的是個人特質，也讓她更能發現自己所欠缺的或是優勢在哪，找出自己的定位。

陳怡晴從小一開始學鋼琴，也會參加社區的樂團，當時國小五、六年級的她，是最年輕的團員，也因而開始學習現在主修樂器豎笛，這些樂團哥哥姊姊們，可謂是她的啟蒙恩師。

她說，全力支持她的家人也是重要後盾，尤其爸爸都會默默關心，經常在大廳聽她練琴的情況，並適時給予鼓勵，雖然她每次上台演出都很容易因為緊張而出現小失誤，但漸漸培養信心，期望自己能做到最好。

余欣蓓的母親是鋼琴老師，從小耳濡目染，3歲半開始對音樂有興趣；她說，每當自己碰到瓶頸，母親就是最棒的解方，從國中時就立志要到國外學音樂，她希望成為出色的演奏家；今年在大學術科考試雙簧管主修成績，她也榮獲全國第一，朝著自己的目標前進。

蔡雨頻的媽媽與阿姨都是音樂老師，她和妹妹也是從小跟著母親、阿姨身邊學音樂，熱愛拉小提琴的她，平日練3小時、假日則練習6至8小時，都不喊累，而品嘗美食是她舒緩壓力的方式，她希望未來能到國外樂團擔任演奏家。

今年的大學術科考試小提琴主修，蔡雨頻也不負眾望，奪得全國第一名成績，也可望錄取美國柯蒂斯音樂學院。

學音樂有10餘年的朱昱珍，家中四姊妹都學音樂，小時候喜歡亮亮的東西的她，被法國號外觀與音色給深深吸引；她笑著說，她的課業其實表現得不夠好，但音樂是她的全部，想把它做到最完美，將來要朝著音樂之路繼續前進。

桃園武陵高中音樂班學生表現優異，分別獲全額獎學金錄取新加坡大學楊秀桃音樂學院、德...
桃園武陵高中音樂班學生表現優異，分別獲全額獎學金錄取新加坡大學楊秀桃音樂學院、德國柏林藝術大學。記者李京昇／攝影
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