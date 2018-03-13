嘉市北興國中管樂超水準 中斷對手十連霸美夢

2018-03-13 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



成立18年的嘉義市北興國中管樂班，日前代表嘉義市參加全國學生音樂比賽南區決賽，獲得特優第一名佳績，打敗尋求十連霸的高雄市陽明國中，可說是嘉義之光。這批音樂生力軍今年7月受邀到維也納金色大廳演奏，備受鼓舞。

北興管樂班3年級學生李孟家說，歷屆學長姊及指導老師為管樂班奠定堅實基礎，且管樂班學生都有追求卓越的心，以身為北興管樂班成員為榮。李孟家也說，管樂班許多樂器年比他們年紀大，資源有限，卻不影響管樂班學生對音樂的熱情。

國二學生陳奕涵說，管樂班學生要兼顧課業及音樂興趣，必須做好時間管理。國二學生黃韻庭說，練習過程很辛苦，但結果讓人感動，創造許多美好回憶。

嘉義市長涂醒哲的父親曾在北興國中任教，與北興國中頗有淵源，涂醒哲今天到北興國中祝賀，他說，閉眼聆聽北興管樂班學生演奏，像是享受世界級的演出，震撼人心。

涂醒哲說，學音樂孩子不會變壞，看到家長對孩子的支持相當感動，市府也會助一臂之力。

嘉義市議員有不少北興國中校友，包括張秀華、陳幸枝、黃露慧、王美惠等人，今天到場為母校學弟妹打氣。

校長張金龍表示，106學年度全國學生音樂比賽團體項目南區決賽輪到嘉義市承辦，北興國中管樂班有67名學生參加管樂合奏賽事，二、三年級學生為主力外，一年級也有10名同學參賽。整體演出獲得7名評審一致肯定，在評語中更針對不同分部的solo表現讚譽有加。