興國高中校長交接 趙效賢：去年駕車心絞痛發作

2018-01-22 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



台南市新營區私立興國高中今天舉行新卸任校長交接典禮，卸任的趙效賢與新任謝振銘都有感性、溫馨談話，謝振銘說，「有人說我很像創校長趙景霖」，接任是種承擔，會把學校帶得更好。

興國高中今年55周年校慶，創校校長趙景霖，兒子趙效賢從民國80年接任校長，至昨天舉行新卸任校長交接儀式，新校長謝振銘任期從今年2月1日至111年1月31日。

趙效賢致詞時數度哽咽，他說，50年前就讀國小時搬到現址，當時是一片稻田，現在全是建物，這就是進歩。

趙效賢表示，早在兩年半前醫師就提出警告要他退休，但他鐵齒不以為意，直到去年11月他開車在高速公路上，發生心絞痛痛得無法握住方向盤，真的嚇到了，還好老天爺眷顧讓他安全地停到路邊，當時就想如果萬一發生什麼事？學校這麼多學生怎麼辦，決定交棒。

退休後要做什麼？趙效賢說，我也不知道要做什麼，只是想要放縱一下，恢復原來的我，不是那麼苛、那麼嚴，多陪父親。