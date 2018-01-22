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興國高中校長交接 趙效賢：去年駕車心絞痛發作

2018-01-22 16:32聯合報 記者吳政修╱即時報導

台南市新營區私立興國高中今天舉行新卸任校長交接典禮，卸任的趙效賢與新任謝振銘都有感性、溫馨談話，謝振銘說，「有人說我很像創校長趙景霖」，接任是種承擔，會把學校帶得更好。

興國高中今年55周年校慶，創校校長趙景霖，兒子趙效賢從民國80年接任校長，至昨天舉行新卸任校長交接儀式，新校長謝振銘任期從今年2月1日至111年1月31日。

趙效賢致詞時數度哽咽，他說，50年前就讀國小時搬到現址，當時是一片稻田，現在全是建物，這就是進歩。

趙效賢表示，早在兩年半前醫師就提出警告要他退休，但他鐵齒不以為意，直到去年11月他開車在高速公路上，發生心絞痛痛得無法握住方向盤，真的嚇到了，還好老天爺眷顧讓他安全地停到路邊，當時就想如果萬一發生什麼事？學校這麼多學生怎麼辦，決定交棒。

退休後要做什麼？趙效賢說，我也不知道要做什麼，只是想要放縱一下，恢復原來的我，不是那麼苛、那麼嚴，多陪父親。

謝振銘表示，他到興國任職就把興國當成家，「學校的事就好像是家裡的事，像在家洗碗一樣」，引起不少笑聲，對於創校校長趙景霖與卸任校長趙效賢交代的事盡量去完成，有人說我很像創校校長，不少老師說「還真的有像」，最後趙振銘強調會承擔。

新校長謝振銘（右）與卸任校長趙效賢（左）交接。記者吳政修/攝影
新校長謝振銘（右）與卸任校長趙效賢（左）交接。記者吳政修/攝影
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謝振銘（右）接任興國高中校長，他說，有人說他與創校校長趙景霖很像。記者吳政修/攝...
謝振銘（右）接任興國高中校長，他說，有人說他與創校校長趙景霖很像。記者吳政修/攝影
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興國高中創校校長趙景霖。圖/翻攝自網路
興國高中創校校長趙景霖。圖/翻攝自網路
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興國高中校長趙效賢（右）與女兒大擁抱。記者吳政修/攝影
興國高中校長趙效賢（右）與女兒大擁抱。記者吳政修/攝影
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