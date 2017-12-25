親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
推動公文減量
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略
專業升學網

要學生關門窗未果 教官逕行保管財物惹議

2017-12-25 22:52中央社 台北25日電

台北市萬芳高中一名周姓教官宣導學生外出上體育課時要關門窗，發現幾個班級未做到，進入班級拿走財物「自行保管」，引起學生不滿，學校明年1月初將召開會議討論是否懲處。

萬芳高中12月11日發生竊案，有9名學生遭竊，共損失新台幣2萬多元。學校秘書林吟馨今天晚上告訴中央社記者，竊案發生後，教官不斷向學生宣導，外出時一定要關門關窗，仍有幾個班級未做到，周姓教官求好心切，12月15日巡查時，直接進入3間教室，拿走學生財物，幫忙保管。

林吟馨表示，學生認為教官侵犯到隱私與財產權，學校事發後立即要求教官返還所有物品，以及向3個班級的學生、導師說明來龍去脈與致歉；校長方淑芬在16日中午也召集高一、高二每班2名學生代表，說明學校做此事的用意，有不妥適之處會檢討改進，若同學有任何疑問，願意面對面溝通。

林吟馨說，周姓教官已上呈一份檢討報告，詳述過程始末，並針對爭議處提出改進與彌補措施，學校預計明年1月初召開會議討論是否懲處，再上呈至教育局，她表示，教官隸屬於軍訓系統，學校召開的會議方式會比照教師評審委員會，但成員的適法性還要再請示教育局。

台北市教育局軍訓室代理主任曹守全告訴中央社記者，尊重學校對此事的決定與看法，等學校上呈相關報告後，會再召開人事評審會檢討議處。

教官軍訓體育
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

為讓國中教師專長授課 教育部研議補助地方政府

2017-12-25 20:46

小校面臨裁併威脅 高市定三階段保護條款

2017-12-25 20:17

地表最強的書包 能坐、能躲地震還能變耶誕樹

2017-12-25 16:50

走出教室 中一中「香港學」顛覆課本概念

2017-12-25 15:53

明道首創AR互動競賽 師生都說「讚」

2017-12-25 15:49

鳳凰花還沒開 宜蘭東光仁愛樓這寒假卻將永遠畢業了

2017-12-25 15:47

列「語言」就得學？ 3類型先分清楚

2017-12-24 23:49

客、原民語列地方通行語 加重學生學習？

2017-12-24 23:49

大葉大學太陽能車賽 高中職37隊尬車

2017-12-24 23:47

僑胞捐建 僑義國小慶57歲

2017-12-24 00:04

闖專業劇場 大理國小皮影劇獲好評

2017-12-23 23:31

公民時事題／何明德行善團6天完成行土橋 里長：比政府效率高

2017-12-22 12:02

3校投入參與式預算 山區高中生投票雨天穿「拖鞋」

2017-12-21 23:03

開民主倒車！高中校長遴選 全教總批走回頭路

2017-12-21 20:04

偏鄉小校唯一空拍機送修 廠商大方送30台

2017-12-20 10:01

「打開」教室 北一女師：老師不能再自我感覺良好

2017-12-19 23:29

強制開放觀課衝擊教學現場 教部：以校內為原則

2017-12-19 23:29

台高中生赴日交流「全日語交流」 登上日媒

2017-12-19 10:43

108學年起老師、校長要開放觀課 教團：應避免強制

2017-12-19 10:34

讓學生改自己的考卷 熱血師玩翻轉：一點都不擔心作弊

2017-12-19 10:23

「不再是老師自我感覺良好」 北一女國文師開放觀課

2017-12-19 10:11

桃園武陵高中外交小尖兵 奪下學校第7冠

2017-12-19 07:25

能賣的愈來愈少... 小食品廠難進校園合作社

2017-12-18 22:38

連社方阿姨都覺得不大好逛 下課衝合作社將成歷史

2017-12-18 22:35

興國高中校長難想像 動手玩數學讓小朋友開心

2017-12-18 20:15

六和高中搓湯圓 迎日本高中生

2017-12-18 16:44

去年0.1分飲恨 麟洛國中合唱團今年抱回冠軍

2017-12-18 15:52

母校光榮國小60歲 曾馨瑩獲選傑出校友

2017-12-17 23:55

核能發電？願景盃辯論賽12校激戰 建中奪冠

2017-12-17 23:32

偏鄉童搶救 校園「瀕危動物」大復活

2017-12-17 00:05

南女慶百歲 92歲灣生回娘家

2017-12-16 23:59

高中英聽測驗登場 逾5萬人應考

2017-12-16 09:42

網路學校上課 學生：提問不會害羞

2017-12-15 23:12

新市國小客語社團 連2年獲創意朗詩大賽全國第一

2017-12-15 18:05

永平高中接力愛 義賣拼豆助寒士尾牙

2017-12-14 22:33

回饋原鄉國小 雙語繪本從根連結世界

2017-12-14 21:22

嘉義縣溪口國中50周年校慶 經典特展挖出壓箱寶

2017-12-14 20:34

實驗小學仿常春藤名校「挑選家長」？ 教育部打槍

2017-12-14 14:54

沒比賽不能吃披薩 老師竟問全班「她有資格吃嗎」

2017-12-14 10:29
看更多

熱門文章

多益大出包 影響考生可退費或補考

2017-12-25 10:24

附中校慶紀念品放習近平 協調後改為校徽

2017-12-25 08:01

公文讓台南老師崩潰 「事主」教育局、觀旅局有解釋

2017-12-25 16:53

地表最強的書包 能坐、能躲地震還能變耶誕樹

2017-12-25 16:50

原住民總統教育獎出身 他研究所僅報一所國立奪榜首

2017-12-25 20:01

問租屋、團購 教師：議員住海邊嗎？未免管太寬

2017-12-25 16:36

帶學生進教會、問卷統計信仰？ 協會入校上課惹議

2017-12-25 19:43

為讓國中教師專長授課 教育部研議補助地方政府

2017-12-25 20:46

台大甄試擬改期 招聯會：不得損害任何考生權益

2017-12-25 11:26

交大台南校區智慧綠能學院 預定107年招生

2017-12-25 15:43

寫作教室／淬鍊基本功 孤獨的微光（上）

2017-12-25 09:17

走出教室 中一中「香港學」顛覆課本概念

2017-12-25 15:53

醫學教育接軌國際 台醫學評鑑會獲美認可

2017-12-25 13:05

壽衣改良拿金牌 大仁科大赴韓國抱回多項發明獎

2017-12-25 16:56

明道首創AR互動競賽 師生都說「讚」

2017-12-25 15:49

大學學測13.6萬人報名 26日寄考試通知

2017-12-25 19:51

小校面臨裁併威脅 高市定三階段保護條款

2017-12-25 20:17

實驗完全中學 北市擬5年內成立

2017-12-25 08:01

消基會：多益補考 不應限定日期

2017-12-25 21:21

愛時尚選讀女校 男高職生技藝賽奪獎

2017-12-25 13:17

鳳凰花還沒開 宜蘭東光仁愛樓這寒假卻將永遠畢業了

2017-12-25 15:47

邁向零污染、零廢棄物 南華大獲頒「國家永續發展獎」

2017-12-25 16:13

韓國首爾國際發明展 大仁科大全壘打

2017-12-25 16:10

中原大學2萬人次社會志工 參與實踐大學社會責任

2017-12-25 21:16

影／2017Google熱門搜尋：怎樣讓世界更美好？

2017-12-25 11:39

要學生關門窗未果 教官逕行保管財物惹議

2017-12-25 22:52

津津有味 小學生為慢飛天使說故事

2017-12-25 20:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top