【文‧黃嬿】

日本經濟再度亮起警訊。最新數據顯示，日本第三季經濟意外萎縮，終結連續三季成長，雖然政府將部分原因歸咎於豪雨、地震及冷氣需求減少等短期因素，但經濟學家擔憂，真正問題可能比表面數字更加嚴重。多年來的物價壓力，已讓日本消費者養成節省開支、對價格高度敏感的習慣，即使薪資開始上漲，民眾仍不願輕易打開荷包。

日本政府 11 月 16 日公布的數據顯示，2026 年第三季實質 GDP 換算成年率萎縮 0.1%，為一年來首次負成長，表現不如市場原先預期的正成長。其中，約占日本經濟一半以上的民間消費，較前一季減少 0.3%，已連續兩季下滑，顯示家庭支出疲弱正成為拖累經濟的重要因素。

日本政府將下滑歸因於熊本地區發生強烈地震，加上豪雨、颱風等異常天候，影響民眾外出與消費意願。此外，前一季冷氣機及汽車需求提前釋放，也使第三季相關消費減少。不過，部分經濟學家認為，這些短期因素可能只是表面原因，背後更值得關注的是日本家庭消費模式正在發生變化。

問題出在家庭消費

日本企業近年持續調高薪資，希望透過加薪刺激消費，帶動經濟形成良性循環。然而，薪資上漲並未立即轉化為家庭支出成長。日本 9 月名目薪資年增 4.6%，扣除物價因素後的實質薪資也成長 2.2%，但同月家庭實質消費支出卻較去年同期大減 6.8%，且從交通、教育到娛樂支出都出現縮減，創下 2020 年以來最大跌幅。

數據日本消費者對價格更加敏感，即使收入有所改善，民眾仍可能因過去長期承受物價壓力，對未來生活成本抱持戒心，選擇減少非必要開支。經濟學家擔憂，若節省消費逐漸成為固定習慣，企業即使提高薪資，也未必能迅速帶動內需復甦。

日本企業投資與家庭消費呈現明顯分歧。第三季日本企業資本支出成長1.6%，主要受惠於 AI、自動化及節省人力的設備投資，顯示企業仍積極投入未來技術發展。然而，家庭消費持續疲弱，代表企業投資增加所帶來的經濟效益，尚未充分反映在一般民眾的日常生活中。

對日本央行而言，這也形成政策兩難。一方面，薪資上漲及物價壓力提供升息理由，另一方面，如果消費持續低迷，進一步提高利率可能增加家庭借貸負擔，讓內需更加疲弱。

日本經濟真正危機

除了短期物價壓力，日本還面臨人口減少與高齡化的長期挑戰。日本央行先前指出，隨著人口持續萎縮，即使每人平均消費增加，全國整體消費金額也未必能明顯成長。三菱日聯研究諮詢公司首席經濟學家表示，「現在人們擔心物價持續上漲會帶來什麼後果，所以他們盡量減少支出，把錢存起來，這才是日本經濟最大隱憂。」

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】