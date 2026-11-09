運動過度適得其反 研究：禍首就是多巴胺

【文‧黃嬿】

近年來，馬拉松、鐵人三項、越野跑等耐力運動蔚為風潮，愈來愈多人熱衷挑戰體能極限，甚至投入長時間、高強度的訓練。然而，運動真的愈多愈好嗎？巴西聖保羅大學最新研究發現，過度運動不只會造成肌肉疲勞，還可能改變大腦的化學平衡，使原本應在休息時降低的多巴胺濃度持續偏高。研究人員認為，這項發現可能有助於解釋部分運動員為何在過度訓練後，出現失眠、焦慮與慢性疲勞等問題。

巴西聖保羅大學研究團隊利用老鼠進行實驗，模擬高強度運動員的訓練模式，觀察過度運動對大腦的影響。研究人員安排老鼠進行為期 8 週、強度逐漸增加的跑步訓練，到最後一週強度拉到最高，每天必須跑步兩次，每次 75 分鐘，中間只休息 4 小時。

結果發現，老鼠在訓練 4 週後，體能表現確實有所改善，但到第 8 週，原本獲得的進步反而消失，顯示過度訓練可能讓運動效果適得其反。

大腦休息時仍維持興奮狀態

研究團隊進一步分析老鼠大腦中負責記憶與情緒調節的海馬迴，發現過度訓練組在運動測試結束 48 小時後，正常休息時段的多巴胺濃度仍高於未接受訓練的老鼠。

多巴胺 (Dopamine) 是一種重要神經傳導物質，與動機、警覺性及愉悅感有關。正常情況下，多巴胺有助於維持清醒與活動意願，但若在應該休息的時間出現異常變化，可能干擾大腦的調節機制，影響他們平靜下來的能力。

研究也發現，負責合成多巴胺的酪胺酸羥化酶 (Tyrosine Hydroxylase) 含量增加，顯示長期過度訓練可能使大腦的神經化學調節發生改變。

過度訓練症候群不只是肌肉疲勞

過去科學界曾提出，長時間運動造成的疲勞可能與血清素增加有關。但這項研究發現，無論單次劇烈運動或長期過度訓練，老鼠海馬迴的血清素都沒有顯著變化，反而是多巴胺的調節機制受到影響，代表過度運動造成的疲勞與精神狀態變化，可能涉及比過去認知更複雜的神經化學反應。

這項發現可能為一些過度訓練的運動員，出現睡眠品質差和焦慮症狀的原因提供線索。不過研究也強調，這次實驗對象是雄性老鼠，並未直接測量牠們的睡眠品質或焦慮行為，還不能證明過度運動會透過多巴胺變化，直接導致人類失眠或焦慮。如果未來在人類身上證實相同機制，將有助於了解過度訓練與睡眠障礙之間的關聯。

研究提醒，運動對大腦與身體的好處毋庸置疑，但持續增加訓練量，不一定能換來更好的健康與體能。對熱衷馬拉松、鐵人三項等耐力挑戰的民眾而言，適當安排休息、睡眠與恢復時間，與完成訓練運動過度同樣重要。該研究已發表於神經科學期刊《Neuroscience》。

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