全球幸福曲線大逆轉 研究：18~25歲年輕人最不快樂

【文‧黃嬿】

過去人們普遍認為，人生的幸福感呈現「U 型曲線」，年輕時充滿希望，中年因工作、家庭與經濟壓力跌入低谷，到了老年又逐漸回升。然而，一項涵蓋全球 92 個國家、近 5.4 萬人的最新研究發現，這條延續數十年的幸福曲線正在改變。如今最不快樂的不是中年人，而是 18~25 歲的年輕族群，且這種現象在富裕國家同樣明顯。

美國哥倫比亞大學公共衛生學院教授領導 261 名研究人員，於 2025 年 6~8 月間，針對 92 國近 5.4 萬名成年人進行調查，評估不同年齡、收入及生活條件與心理幸福感的關係。

研究發現，傳統中年幸福感最低的 U 型曲線已不再明顯，取而代之的是幸福感隨年齡增長而逐漸提高的趨勢。18~25 歲年輕人的心理健康狀況最差，年長族群反而普遍擁有較高的幸福感。

在完成憂鬱與焦慮篩檢的 38,133 名受訪者中，18~25 歲族群只有 14.7% 未出現相關症狀，低於整體平均的 23.6%，另有 28.6% 達到中度至重度症狀程度，高於整體的 22.6%。

英國年輕人的情況尤其令人擔憂，只有 6.1% 未出現憂鬱或焦慮症狀，42.8% 則達到中度至重度程度，顯示經濟發達並不代表年輕世代擁有較好的心理健康。

缺乏活力與韌性

研究團隊透過 10 項指標衡量幸福感，包括精力、平靜程度、心理韌性、人際支持及人生意義等，每項以 1 至 7 分評估。

結果顯示，人際支持平均獲得 5.05 分，人生意義為 4.93 分，代表多數人仍能從關係與生活中找到價值。然而，「感到精力充沛」只有 4.2 分，為所有項目最低，平靜程度及遭遇挫折後的恢復能力也偏低，反映現代社會普遍存在壓力與倦怠問題。

全球受訪者中，只有 6.5% 的人同時符合「幸福感高」與「心理健康良好」兩項條件，代表絕大多數人即使沒有明顯心理疾病，也未必處於真正充實、幸福的心理狀態。

高收入、混合辦公有優勢

研究也發現，家庭收入與幸福感呈現明顯正相關，收入愈高，平均幸福感通常愈好，而且未發現收入達到某個門檻後，幸福感便停止提升的現象。教育程度較高、擁有工作，以及與家人或室友共同生活的人，幸福感也普遍較高。

工作型態方面，居家與辦公室時間各占一半的混合辦公者，幸福感平均為 48.2 分，高於完全居家工作的 46.3 分，以及完全到辦公室工作的 46.6 分。不過，研究尚無法證明混合辦公本身就是提升幸福感的原因。

年輕人為何不快樂？

研究人員推測，年輕世代長期接觸經濟不穩定、社會衝突及未來機會減少等負面訊息，可能削弱對未來的信心。另一項可能因素則是孤獨感，隨著面對面社交互動減少，年輕人更容易感到孤立。

不過，這些原因尚未獲得研究直接驗證。由於調查採自願參與，樣本也無法完全代表各國人口，因此不能據此斷定全球幸福曲線已全面翻轉。

研究作者警告，研究結果不只是提醒政府關注年輕人的心理健康，更是整體社會心理韌性正在減弱的警訊。他呼籲政策制定者正視 AI 造成的就業風險、職場過勞，以及心理醫療資源不足等問題，提出具體改善措施。研究已刊登於《社會指標研究》期刊。

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