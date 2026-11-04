消費不振揭真相 日本央行：少子化陷內需危機

【文‧黃嬿】

人口減少正成為經濟成長的重大阻力。日本央行警告，隨著人口持續萎縮，日本整體民間消費恐怕難以再出現強勁成長，即使民眾消費能力沒有下降，市場規模仍可能因人口減少而停滯。台灣面臨的少子化問題比日本更加嚴峻，未來同樣可能陷入內需市場萎縮、勞動力不足的困境。

日本央行公布季度經濟展望完整報告，特別強調人口結構對消費的長期影響。央行指出，日本人口自 2020 年前後開始加速減少，從人口結構來看，未來已難期待整體民間消費維持強勁成長。

日本總務省 9 月公布的數據顯示，2025 年日本人口較五年前減少 2.5%，5 年間減少約 317 萬人，創 1920 年有紀錄以來最大降幅，萎縮速度約為 2020 年統計時的三倍。截至 2026 年 10 月 1 日，日本最新人口推估約為 1 億 2,269 萬人，比去同期減少約 53 萬人。

人均消費增加也沒用

民間消費約占日本經濟的一半，因此消費表現一直是央行判斷經濟景氣及利率政策的重要依據。然而，隨著日本經濟持續復甦，經濟規模已擴張至歷史新高，整體民間消費支出卻仍低於疫情前水準，呈現經濟成長與消費停滯並存的特殊現象。

日本央行最新公布的估計數據揭露背後原因。今年年初，日本人均消費較 2015 年增加約 4%，但整體消費總額卻幾乎持平，原因是日本民眾平均消費支出有所增加，卻因人口持續減少，抵銷整體市場的成長動能。

這項發現凸顯人口結構變化對經濟判斷的重要性。日本央行指出，政策制定者必須區分消費疲弱，究竟來自家庭購買力下降、需求減弱，還是單純受到人口萎縮影響，因為兩者反映的經濟問題不同，也可能需要不同的政策因應。

這項分析也牽動日本貨幣政策。市場預期日本可能在 12 月再次升息，即使第三季消費數據出現下滑，也未必代表經濟疲弱到必須停止升息。

台灣 50 年後人口恐減半

過去五年台灣人口減少約 0.93%，雖然台灣總人口降幅較小，但生育率更低，人口萎縮壓力更大。根據國發會最新統計，2025 年台灣總生育率只有 0.695 人，遠低於日本的 1.14 人。台灣去年新生兒只有 10 萬 7,812 人，連續 10 年下降，今年出生數更可能跌破 10 萬人。

台灣總人口將從目前約 2,300 萬人，降至 2045 年的 1,998 萬人，2075 年更可能只剩 1,215 萬人，短短 50 年幾乎減半。屆時 65 歲以上人口占比將達 52.9%，意味著每兩人就有一名高齡者。

日本央行的警告也為台灣敲響警鐘。當人口持續減少，即使個人收入與消費能力提升，整體內需市場仍可能停滯，進而影響零售、餐飲、住宅及服務業發展。加上勞動人口縮減、扶養負擔加重，未來經濟成長將更加仰賴生產力提升。

傳統依靠人口與消費擴張的成長模式正面臨挑戰，對生育率更低的台灣而言，如何提高勞動生產力、改善育兒環境，並及早因應內需市場萎縮，將是未來數十年無法迴避的經濟課題。

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