追蹤逾4千人近12年 走得快死亡風險較低

【文‧黃嬿】

走路速度不只是個人習慣，也可能透露健康狀況，甚至成為預測壽命的重要線索。最新發表於《JAMA Network Open》的研究發現，平時走路速度較快的人，未來死亡風險往往較低。專家指出，步行速度反映心肺功能、肌肉力量、平衡感及神經系統的整體表現，甚至可能比部分常規健康檢查更早透露身體衰退的警訊。

研究人員分析英國 4,067 名成年人資料，平均年齡約 69 歲，並進行長達近 12 年的追蹤，期間共有 739 人死亡。研究採用兩種方式測量步行能力。首先，受試者以平常速度完成 2.44 公尺的短距離步行測試，其次，配戴腕式活動追蹤裝置 9 天，記錄日常生活中的步行步頻，藉此比較實驗環境與真實生活中的行走表現。

結果顯示，即使排除年齡、性別、生活習慣及慢性疾病等因素影響，步行速度較快的人，死亡風險仍明顯較低。研究進一步發現，臨床步行速度每增加一個標準差，全因死亡風險相對降低 23%。日常步行步頻及較快步頻每增加一個標準差，死亡風險則分別降低 17% 及 18%，顯示無論透過簡單步行測試，或穿戴裝置觀察日常活動，都有助於評估長期健康風險。

走路速度被稱為「第六生命徵象」

美國聖路易物理治療專家指出，在物理治療領域，步行速度常被稱為「第六生命徵象」，因為它能綜合反映人體多個系統的運作情況。看似簡單的走路，其實需要強健的腿部肌肉、良好的心肺功能、穩定的平衡能力，以及大腦與神經系統精密協調。

因此，當一個人走路速度逐漸變慢，可能不只是自然老化，也可能代表肌力下降、心肺功能退化或神經協調能力出現問題。部分變化甚至可能早於血液檢查發現異常。

至於如何改善步行能力，專家建議，除了增加每天走路的步數，更應重視肌力與平衡訓練，例如不使用雙手支撐，直接從椅子站起來，或扶著桌面練習踮腳尖。此外，也可以採取間歇快走方式，先暖身，再快走 1 分鐘、慢走 2 分鐘，反覆交替，逐漸延長快走時間，提升體能。

快走訓練改善老年健康

另一項研究更發現，即使年近 80 歲，透過快走訓練仍有機會改善身體衰弱。《華盛頓郵報》報導，美國研究團隊招募芝加哥 14 個退休社區的長者，平均年齡約 79 歲，近三分之二需要使用拐杖或助行器。

研究將參與者分組，每週進行三次、每次 45 分鐘的步行訓練，其中一組逐步提高強度，達到最大心率 70% 以上。經過 16 週，快走組近七成長者的衰弱程度獲得改善，衰弱風險也明顯低於輕鬆步行組，每天平均還多走近 1 千步。研究人員指出，身體衰弱並非老化的必然結果，即使 80、90 歲的高齡者，仍有機會透過適當訓練改善肌力與行動能力。

整體而言，養成規律運動習慣、維持肌肉力量與身體平衡能力，不只有助於延緩身體機能退化，更是維持晚年行動自主、實現健康老化的重要關鍵。

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