章魚、烏賊為何那麼聰明？ 答案可能藏在DNA三維結構

【文‧Emmastein】

章魚、烏賊、墨魚的聰明程度在動物界相當突出，牠們具學習能力，也會解決問題，這些驚人能力依賴異常複雜的神經系統，但其如何演化仍是懸而未決問題。新研究表明，部分答案可能在於 DNA 三維結構。

章魚是公認最聰明的無脊椎動物之一，不少案例可解釋，比如實驗室章魚學會旋開螺旋蓋拿罐內食物；野外條紋蛸（俗稱椰子章魚）會撿椰子殼帶著走，需要時充當掩護；水族館章魚會分辨不同飼育員，對討厭的人噴水、對熟悉的人態度不同；還有研究觀察到章魚具好奇心，會反覆將物品推向水流再接住，看起來像在玩耍。

這些驚人能力依賴複雜神經系統，章魚全身擁有 3～5 億個神經元，但約三分之二分布在 8 隻觸手，而不是集中大腦，也因此章魚每隻腕足都具相當程度的局部處理能力，身體控制方式和我們差異極大。

烏賊也是無脊椎動物中智商頂尖的群體之一，已知具高等認知能力，台灣清華大學焦傳金教授團隊 2016 年發表的經典研究更證實虎斑烏賊具數量概念、算術能力。

頭足類動物（烏賊、章魚、墨魚）獨特之處在於，牠們在演化樹上與人類相距超過 5 億年，卻藉完全獨立的演化路徑發展出高度平行人類的智力，成為地球最接近「外星智慧」的存在，生物學家非常疑惑，這種生物複雜性究竟如何演化而來？

維也納大學團隊最新研究發現證據，表明答案可能藏在 DNA 巧奪天工的三維立體結構，而不僅限於基因。

古基因組變化重塑基因調控

DNA 在細胞核內並非像一條直線排列，而是折疊成三維結構，原本序列上相距遙遠的基因區域會拉近到彼此可物理接觸的距離，這種結構直接影響哪些「調控元件」能與基因互動，進而控制基因活性。

在比對章魚、烏賊、墨魚的基因組結構與基因活性後，研究團隊發現數億年前一場基因組大洗牌，徹底改變頭足類動物 DNA 不同區域之間互動模式，該過程被描述為「調控糾纏」，其中一些連接關聯日益緊密，可能讓頭足類動物基因組在維持基本生物功能的同時發展出全新基因表現模式，從根本上促成牠們複雜神經系統演化。

研究還發現不同層次的基因組演化速度截然不同，染色質結構域在演化過程保持相對穩定，相較之下，較小的染色質環結構在不同物種、組織與發育階段展現極大變異性，而許多環都出現在與頭足類獨特特徵相關的基因附近，包括神經系統相關基因。

簡單來說，研究結果表明 DNA 的物理排列結構可能積極影響演化過程，穩定的染色質域像維護現有調控組織的平台，確保核心功能不會在演化過程輕易崩壞，而靈活的環則提供演化改變機會，讓新的調控互動得以被測試與建立。

過去我們總專注於「基因序列」，現在我們知道，基因在空間上的排列方式同樣能創造出新調控網，進而催生像章魚大腦這樣複雜的生物結構。

新論文發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

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