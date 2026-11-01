多讀一年書 研究：50年後失智風險降低

【文‧黃嬿】

多讀一年書，竟可能讓 50 年後罹患失智症的風險降低。一項最新研究發現，1970 年代英國政府將最低離校年齡從 15 歲提高至 16 歲，意外為科學家創造難得的研究機會。研究人員追蹤當年受到政策影響的學生，發現多接受教育者，數十年後罹患阿茲海默症及其他失智症的機率較低，即使具有遺傳性失智風險，也可能從中受益。

過去已有大量研究指出，教育程度較高者，罹患失智症的風險通常較低，健康狀況與壽命也相對較佳。然而，這些研究多屬觀察性研究，難以確認究竟是教育本身帶來保護效果，還是家庭背景、經濟條件及遺傳因素造成差異。

1972 年，英國英格蘭、蘇格蘭及威爾斯實施教育改革，將最低離校年齡由 15 歲提高至 16 歲，適用於 1957 年 9 月 1 日及之後出生的學生。這項政策使出生日期只差一天的學生，面臨不同的教育規定，形成罕見的「天然實驗」。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校健康經濟學家領導研究團隊，利用英國生物樣本庫資料，比較政策實施前後出生者的健康狀況，評估教育對失智風險的長期影響。

跨越半世紀的天然實驗

研究分析顯示，受到教育改革影響的族群，在數十年後被診斷出阿茲海默症及相關失智症的比例較低。研究人員估計，每增加一年教育，失智症累積發生率可能降低約 0.88%。

不過，團隊強調，由於研究對象當時多處於 60 多歲，整體失智症發生率不到 1%，因此 0.88% 的降幅可能被高估，目前只能較有把握的確認教育具有降低風險的效果，還無法精確計算保護程度。

研究團隊也分析參與者的 DNA，依據包括 APOE4 在內的阿茲海默症相關基因變異，將受試者分為高、低遺傳風險族群。結果發現，教育改革前，高遺傳風險者的失智症發生率明顯較高，改革後，兩組之間的差距縮小，尤其高遺傳風險族群的失智症發生率出現顯著下降。不過，現有數據仍不足以證明高風險者一定比低風險者受益更多。

教育改變人生軌跡

研究人員尚未確認額外教育如何降低失智風險，但推測教育可能提升學歷、收入及職業地位，讓人們獲得更好的生活條件與健康資源，這些優勢經過數十年累積，可能逐漸形成保護大腦的效果。

南加州大學健康經濟學家指出，基因雖然影響疾病風險，卻不代表人生結局早已注定。研究顯示，後天教育與生活環境可能改變遺傳風險對健康的影響。

研究結果來自特定歷史背景，且受試者尚未普遍進入失智症高發年齡，仍需要更長期追蹤。研究團隊認為，這項發現凸顯教育政策的影響，可能遠超過學業與就業，甚至關係到數十年後的大腦健康，也為失智症預防提供新的研究方向。該研究已刊登在《美國國家科學院院刊》。

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