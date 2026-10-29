太空移民有多難？ 35年前八人封閉生態實驗險窒息

【文‧黃嬿】

35 年前美國 8 名科學家自願進入一座與外界隔絕的巨大玻璃建築，展開為期兩年的生存實驗，希望證明人類能在完全封閉的生態系統中自給自足，為未來移居太空鋪路，然而，實驗進行不久便出現異常，建築內的氧氣濃度持續下降，讓科學家陷入缺氧危機，事後追查發現，除了土壤中的微生物大量消耗氧氣，建築物使用的混凝土竟也是造成這場危機的重要關鍵。

這項名為「生物圈 2 號」(Biosphere 2) 的實驗，位於美國亞利桑那州沙漠，占地約 1.27 公頃。研究團隊在密閉空間內打造熱帶雨林、海洋、濕地、草原、沙漠及農業區，試圖複製地球複雜的生態系統。

1991 年 9 月，4 男 4 女進入設施，計畫在不依賴外界空氣的情況下生活兩年，他們必須自行種植糧食，並依靠植物光合作用及自然界的物質循環維持生存。

然而，實驗開始後，氧氣濃度卻不斷下降，16 個月後，氧氣含量從 21% 下降到危險的 14%。隨著空氣逐漸稀薄，研究人員開始出現疲倦、睡眠障礙及體力衰退等症狀，連爬樓梯都變得困難，到 1993 年 1 月，管理團隊不得不從外部補充純氧，以確保人員安全。

混凝土吸收二氧化碳

最令科學家困惑的是，氧氣大量消失，二氧化碳濃度卻沒有相應升高。按照一般生物學原理，生物呼吸消耗氧氣時，應同時釋放二氧化碳，兩者變化理應存在關聯。

美國哥倫比亞大學科學家帶領團隊調查，終於找出原因。原來，為了讓植物快速生長，建造者在土壤中添加大量堆肥，卻意外促使微生物大量繁殖。微生物分解有機物時持續消耗氧氣，而玻璃建築又減少部分陽光，使植物光合作用產生的氧氣不足以彌補消耗。

至於二氧化碳為何沒有增加，研究發現，生物圈 2 號內超過 1.5 萬平方公尺的裸露混凝土，會與空氣中的二氧化碳發生化學反應，形成固態碳酸鈣。這個稱為「碳酸化」的過程，估計吸收約 26 公噸二氧化碳，掩蓋微生物大量呼吸的跡象。

換句話說，真正大量消耗氧氣的是土壤微生物，而混凝土則吸收原本應該累積的二氧化碳，讓研究人員一度難以察覺問題根源。

太空移民的啟示

1993 年 9 月，第一階段實驗正式結束，雖然 8 名成員完成兩年生活，卻未能實現完全自給自足的目標。1994 年展開的第二次實驗，也因管理爭議提前終止。如今，生物圈 2 號已轉型為亞利桑那大學的地球科學研究設施，持續探索生態系統與環境變化之間的關係。

這場實驗也為未來月球基地、火星殖民地及封閉式太空居住設施留下重要啟示。封閉生態系統的維持極為困難，人類或許能打造一座看似完整的迷你地球，卻難以複製地球歷經數十億年演化形成的生態平衡，而相較於尋找另一個適合居住的星球，守護眼前這顆地球，才是實現人類永續生存的最重要任務。

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