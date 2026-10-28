沒變瘦也有用 研究：八週運動全身器官出現變化

【文‧黃嬿】

許多人開始運動，是為了減重或改善體態，但如果持續運動幾個星期，體重仍然沒有變化，是否代表努力白費？美國最新研究發現，即使體重與體脂肪沒有明顯下降，規律運動仍可能讓身體內部產生廣泛變化，從肌肉、心臟、肝臟到大腦，都會以不同方式回應運動。

這項由美國索爾克生物研究所 (Salk Institute) 參與的研究，以年輕雄性與雌性老鼠為實驗對象，讓運動組自由使用跑輪，持續 8 週。結果發現，運動組與不運動組的體重、脂肪與瘦體組織比例幾乎沒有差異，但分析心臟、肝臟、肺部、大腦及肌肉等 22 種組織後，卻發現運動已經改變多個器官的基因活動。

研究人員發現，約有一半的基因曾在至少一種組織內出現活動變化，但沒有任何單一基因在所有組織中都產生相同反應，顯示不同器官會以不同方式適應運動。

運動 3 天與 8 週身體反應大不同

研究比較運動 3 天與 8 週的差異，發現剛開始運動的小鼠，肌肉基因出現較強烈的發炎與壓力反應，但肺部與肝臟基因尚未產生明顯變化。持續運動 8 週後，這些器官才逐漸出現不同的基因活動模式，顯示身體需要時間適應運動。

肌肉的變化尤其明顯，經過 8 週跑步訓練，老鼠腿部肌肉出現從快速爆發型肌纖維，轉向適合長時間活動的耐力型肌纖維的跡象，代表即使肌肉沒有明顯變大，內部組成仍可能逐漸改變，使身體更適應持續性活動。

影響延續到休息時間

研究也發現，運動造成的基因變化不只發生在活動期間，肺部、腎臟及大腦下視丘等組織，反而在老鼠休息時出現更多基因活動變化。其中，下視丘部分與睡眠調節有關的基因受到影響，肺部則有多種與免疫反應相關的基因活動降低。這些現象可能有助於解釋運動與睡眠、抗發炎作用之間的關聯，但尚不能證明睡眠品質因此改善。

研究也觀察到性別差異，雌性老鼠的基因活動變化普遍比雄性更廣泛，尤其在負責產熱的棕色脂肪組織中，雌性有數百個基因出現變化，雄性卻沒有相同現象，顯示運動可能因性別而產生不同的生理反應。

體重不變不代表運動沒有成果

研究團隊進一步將老鼠肌肉的基因變化模式，與過去人類運動研究資料比較，發現部分特徵也能用來區分受過訓練與未受訓練的肌肉，顯示這些發現可能具有跨物種的研究價值。

不過，研究主要來自年輕健康老鼠，不能直接推論人體所有器官都會產生相同變化，也尚未確認這些基因改變是否都能帶來長期健康效益。

科學家指出，這篇研究的核心貢獻是建立全身運動反應的「分子圖譜」，揭示不同組織如何隨著運動時間產生變化，不只有助於科學家進一步理解運動改善健康的生理機制，未來也可能成為開發個人化運動處方及疾病預防策略的重要基礎。

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