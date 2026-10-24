孩子數學不好不是不會算 研究揭兩大關鍵能力

【文‧黃嬿】

為什麼有些孩子學數學輕而易舉，有些孩子即使反覆練習，仍然難以理解數學概念？美國最新研究發現，孩子數學成績不理想，問題可能不在計算能力，而是無法理解題目、辨識重要資訊，或運用推理能力找出答案。

美國德州農工大學教育心理學研究團隊整合 122 組標準化測驗資料，分析不同認知能力與數學知識、計算、解題及運算流暢度之間的關係。結果發現，除了基本數感，語言理解力與流體推理力 (fluid reasoning)，是最穩定的數學表現預測因素之一。

所謂流體推理能力，是指面對陌生問題時，不依賴過去學過的知識，而是透過觀察、歸納與演繹找出規則的能力。作者舉例，當孩子接觸從未玩過也沒有學過規則的遊戲，能否觀察線索、理解遊戲運作方式，就是流體推理力的表現。

這種能力在數學學習中特別重要。當學生遇到新的應用題，必須從大量資訊中辨識哪些條件重要、哪些無關，才能找到正確的解題方向。

另一項關鍵能力是語言理解，包括詞彙知識、閱讀理解與運用既有知識解釋新資訊的能力。例如，孩子可能已經熟練加減法，卻無法理解應用題目「比原來多」、「剩下多少」或「相差幾倍」等意思，因而選錯計算方式，這類困難不一定代表孩子不會算數，而可能與語言理解有關。

數感仍是基礎

不過，研究並未否定基本數學能力的重要性。研究指出，數感是理解數字大小、數量關係及數字如何相互連結的能力，也是日後學習數學的重要基礎，特別是數學流暢度，也就是快速且準確完成數學運算的能力，同樣與進階數學表現密切相關。

語言理解與推理能力雖然重要，但不能完全取代基本數學訓練，孩子如果缺乏數字概念，即使閱讀能力很好，也可能在進階數學學習中遇到困難。作者強調，數感與多元認知能力，都與數學表現密切相關，但任何單一能力都無法完全解釋一個人的數學表現。

研究也提到心理學中的「正向相關現象」(positive manifold)，意指不同認知測驗的表現通常呈現正相關。例如，擅長在腦中旋轉圖形、解決視覺拼圖的人，往往也可能具有較好的詞彙能力，反映不同認知活動背後存在共通的能力基礎。

數學也要因材施教

這項研究對數學教育的重要啟示，孩子數學不好，不一定是練習不夠，也不代表缺乏數學天分，有些學生可能缺乏基本數感，有些無法理解題目文字，也有人理解概念，卻在計算速度或解題效率遇到困難。

如果只是要求所有學生增加練習題數量，未必能解決真正的學習障礙。研究認為，透過分析學生的錯誤類型，老師可以更早辨識學習需求，並針對語言理解、邏輯推理或計算效率提供不同的教學支持。研究結果已發表於《智力期刊》(Journal of Intelligence)。

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