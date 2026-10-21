自我認同須經「主動探索與獨立思考」 研究：27 歲後才會加速發展

【文‧黃嬿】

年輕時即使擁有堅定的信念，也不代表自我認同已經成熟，即使步入中年，事業、家庭與生活模式逐漸穩定，也不代表真正了解自己。芬蘭一項長達 34 年的追蹤研究發現，人的自我認同並非成年後就固定不變，而是可能持續發展到 60 歲以後。研究也發現，對自我認同越明確的人，通常擁有較高的生活滿意度，焦慮程度也比較低。

芬蘭于韋斯屈萊大學 (University of Jyväskylä) 研究團隊追蹤一群 1959 年出生的芬蘭人，在他們 27~61 歲之間進行五次調查，探討工作、宗教、政治、親密關係及生活方式等五個領域的自我認同變化。

研究不只關心受訪者是否擁有明確的價值觀，更重視這些信念是否經過「獨立思考」。例如，一個人可能因為認真比較不同觀點而形成政治立場，也可能只是沿襲父母的想法。兩者雖然同樣堅定，卻代表不同程度的自我探索。

信念不是照單全收

研究人員透過訪談，評估受訪者是否曾主動探索不同選擇，以及是否已建立明確信念。每個領域依認同發展程度給予正 1 分、0 分或負 1 分，經過探索並確立信念者得正 1 分，仍在探索，或未經探索就接受既有觀念者得 0 分，既未探索也沒有明確信念者得負 1 分。

五個領域加總後，總分介於負 5 分至正 5 分，分數越高，代表自我認同發展越成熟。結果發現，受訪者 27 歲時平均略低於零分，到 61 歲已上升至約 1.6 分。其中，27~42 歲是自我認同發展最快的階段，42~50 歲幾乎停滯，但 50~61 歲又出現小幅成長。

研究團隊推測，27 歲以後的人必須面對職涯、婚姻及生活方式等重大選擇，因此更積極探索自我。進入中年後，生活重心轉向維持既有責任，重新思考人生方向的機會減少。直到接近退休，才可能再次思考工作以外的人生價值。不過，研究並未直接證實這些因素造成認同變化。

越了解自己生活滿意度越高

研究也發現，自我認同較明確的人，通常具有較好的心理與社會幸福感，包括更清楚的人生目標、更強的自主感，以及較高的生活滿意度，焦慮情緒也相對較少。不過，自我認同與憂鬱症狀並沒有明確關聯。

然而，心理健康與自我認同可能相互影響。了解自己可能有助於提升幸福感，而良好的心理狀態也可能讓人更有能力探索人生方向，因此不能認定自我認同提升必然帶來心理健康改善。

這項研究最初納入 369 名兒童，最近一次調查仍有 206 人參與。由於研究對象集中於同一世代的芬蘭人，結果未必適用所有文化與世代。

研究團隊認為，現代人的職涯更加多變，自我探索可能持續更長時間。未來也將進一步觀察退休後的認同發展，了解人們是否會在人生晚期再次重新定義自己。該研究已發表於《成人發展期刊》(Journal of Adult Development)。

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