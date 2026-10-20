跳槽加薪紅利縮水 美國企業更愛中年人

【文‧黃嬿】

過去十多年，頻繁跳槽被視為年輕人快速加薪、累積職場經驗的最佳途徑，但這套職涯成功公式正在失效。《財星》報導，美國跳槽者的薪資成長幅度，已從 2022 年的近 18% 降至 2026 年的 8%，隨著企業招聘趨於保守，年輕世代不只難以透過換工作提高收入，甚至連找到第一份工作都愈來愈困難。

根據美國銀行研究所分析客戶薪資入帳資料，2022 年「大離職潮」期間，跳槽者稅後薪資年增幅接近 18%，留任者僅 7%，兩者相差約 11%。然而到 2026 年第一季，跳槽者薪資成長率降至 8%，留任者則為 5%，差距縮小至 3%，創下七年來最低水準。

跳槽紅利消失

這種轉變反映美國正陷入「低招聘、低解僱」的特殊就業環境。面對經濟前景不明朗，企業不願擴大招聘，但也沒有大規模裁員，使勞動市場表面穩定，實際流動性卻持續下降。

美國勞工統計局數據顯示，今年 8 月員工自願離職率僅 1.9%，接近 2020 年以來低點。當企業不再積極爭奪人才，自然也沒有必要提供高額薪資吸引跳槽者。

這也催生「工作抱緊族」(Job Hugging) 現象，許多員工即使對現職不滿，仍因擔心找不到更好的工作而選擇留下。

年輕人被排擠

最令人意外的是，企業招聘對象正明顯高齡化。根據人力數據公司 Revelio Labs 統計，美國新進員工平均年齡從 2022 年的 40.5 歲，提高至 2025 年的 42 歲。

對於高階人才，企業也愈來愈重視豐富資歷。現代企業執行長擁有的外部工作經驗，比 2000 年時多出約十年，顯示跨企業歷練對職涯發展愈來愈重要。然而，當企業不願招聘新人，年輕人卻逐漸失去累積這些經驗的機會。

世代陷入職涯困局

美國銀行數據也顯示，今年第一季超過四分之一的 Z 世代員工曾更換雇主，跳槽者薪資成長仍是留任者的四倍以上，假設留任者薪資成長 2%，跳槽者則成長 8%。但相較 2022 年初，年輕人跳槽薪資增幅已下降約 20%，顯示換工作的報酬正在下降。

儘管環境惡化，Z 世代仍是最積極尋求轉職的族群。人力資源公司 Robert Half 調查顯示，55% 的 Z 世代專業人士計畫今年底前尋找新工作，遠高於去年的 32%，但現實是，工作機會愈來愈少。美國勞工統計局數據顯示，今年 8 月全美職缺降至 708 萬個，單月減少 25.6 萬個，企業招聘率僅 3.3%。

在現有職位上累積經驗

AI 也加深年輕人的不安全感。人力資源公司 iCIMS 調查發現，51% 的 Z 世代認為 AI 是工作保障的最大威脅。不過，經濟學家提醒，聯準會升息、貿易政策不確定性及整體招聘放緩，同樣是重要因素，不能把就業困境全部歸咎於 AI。

面對跳槽機會有限的就業市場，專家建議，上班族與其被動等待工作機會，不如利用這段時間提升自身競爭力。ZipRecruiter 經濟學家指出，員工可以主動學習 AI 工具與相關技能，不只有助於提高目前的工作效率，也能為履歷增加亮點，即使眼前沒有更好的工作機會，也不代表職涯發展必須停滯。

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