豪宅、私校與生活升級吞噬高薪 高盛：高薪月光族比例高

【文‧黃嬿】

年收入超過 50 萬美元，約新台幣 1,550 萬元，照理說應該生活優渥、財務自由，但美國一項最新調查卻發現，超過三分之一的高收入家庭竟然也是「月光族」，不僅難以累積財富，甚至連退休儲蓄都被迫延後，顛覆收入愈高、財務愈安全的傳統認知。

根據高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 發布 2026 年退休調查報告，調查於今年 7 月進行，共訪問 5,106 人，包括 3,612 名在職者及 1,494 名退休人士。

調查顯示，36.6% 的年收入超過 50 萬美元家庭表示，收入幾乎都用來支付日常開銷，難以實現長期財務目標，比例僅次於年收入低於 5 萬美元的家庭，後者有 60.8% 面臨相同困境。

收入愈高財務壓力反而愈大

值得注意的是，財務壓力並非隨收入增加而持續下降，而是呈現令人意外的 U 型曲線。年收入 10~20 萬美元的家庭，只有 22.2% 表示入不敷出，但當收入提高至 30~50 萬美元，比例反而升至 34.2%，超過 50 萬美元更攀升至 36.6%。

高收入家庭的信用卡使用情況同樣令人驚訝。調查發現，年收超過 50 萬美元的受訪者中，46% 每月通常只繳信用卡最低應繳金額，甚至更少，與低收入家庭的 47% 幾乎相同。此外，高達 80% 的最高收入族群，曾被迫延後重大財務目標，45% 延後退休儲蓄，兩項比例都是所有收入族群中最高。

兩族群的財務壓力來源不同，低收入家庭主要受食品、住房等基本生活成本壓迫，高收入家庭則面臨更複雜的財務承諾，包括高額房貸、子女私校學費、昂貴汽車及家庭照護支出。

生活膨脹侵蝕儲蓄

美國物價過去五年累計上漲約 22%，住房、醫療與教育成本持續侵蝕家庭預算。高盛調查顯示，今年增加退休儲蓄的在職受訪者比例，已從去年的 55% 降至 39%，創下 2020 年以來最大的單年降幅。

這種現象被稱為「生活膨脹」(Lifestyle Inflation)，也就是收入增加後，消費標準跟著提高，原本的奢侈享受逐漸變成生活必需品，導致薪水雖然不斷上升，真正能夠儲蓄的金額卻沒有增加。此外，高收入者也可能需要負擔父母、子女或其他親屬的生活開支，成為整個家族的經濟支柱。

高收入不等於真正富有，決定財務安全的關鍵是儲蓄。不過，高盛也提醒，高收入家庭所謂的「月光族」，不代表他們與低收入家庭面臨相同的生存困境，前者可能是生活水準與財務期待過高，後者則可能連基本開銷都難以負擔，然而，雖然高收入者與低收入者面臨的財務困境本質不同，但在延後退休儲蓄、無法達成財務目標等方面，卻出現令人意外的相似現象。

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