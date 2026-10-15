瑞典2萬名雙胞胎研究 螢幕時間不是青少年憂鬱主因

【文‧黃嬿】

長期以來，手機與社群媒體被視為青少年心理健康惡化的元兇，許多國家甚至開始限制學生使用手機。然而，瑞典一項追蹤超過 2 萬名雙胞胎的最新研究發現，青少年使用螢幕時間越長，確實越容易出現憂鬱與焦慮，但兩者的關係可能沒有過去想像中那麼直接，遺傳基因與家庭環境或許才是更重要的影響因素。

瑞典卡羅林斯卡學院研究團隊追蹤超過 2.1 萬名雙胞胎，從 9 歲開始觀察，部分受試者一路追蹤至 28 歲，分析青少年時期的螢幕使用習慣，以及成年後的憂鬱、焦慮風險。

研究發現，15 歲時平日每天使用互動式螢幕超過 6 小時的青少年，相較每天使用不超過 2 小時者，成年後確診憂鬱或焦慮的相對風險高出 3 倍以上。

然而，當研究人員進一步比較同一對雙胞胎，控制共同遺傳與家庭環境因素後，風險差距大幅縮小至約 1.65 倍，而且經過多重比較校正後，已不具統計顯著性。

排除家庭與遺傳因素

研究人員解釋，過去許多研究發現，手機使用時間越長，青少年心理健康越差，但這不代表手機就是造成憂鬱的原因。例如，原本就容易焦慮、孤獨的孩子，可能更傾向透過手機尋求娛樂與社交，家庭關係不佳的孩子，也可能花更多時間待在網路世界。

雙胞胎研究的優勢，在於同卵雙胞胎擁有幾乎相同的基因，也在相同家庭成長，透過比較兩人的螢幕使用時間與心理健康差異，能更有效排除遺傳及共同家庭環境的干擾。

研究也發現，不同螢幕活動的影響並不相同，打電動、聊天及上網等互動式活動，與憂鬱、焦慮症狀的關聯較明顯，而看電視或影片等被動式活動，關聯則相對較弱。此外，15 歲時心理症狀較多的青少年，到 18 歲，互動式螢幕使用時間也略為增加，暗示兩者可能存在雙向關係。

心理健康危機需多方思考

不過，研究並非證明手機完全無害，部分重度使用螢幕的雙胞胎，仍出現較嚴重的心理症狀，顯示螢幕使用可能仍有獨立影響。

研究也有時代限制，資料蒐集始於 2004 年，當時智慧型手機與 TikTok、Instagram 等社群平台尚未普及，因此無法完全反映現代青少年的網路使用環境。但其重要價值在於揭示，心理健康問題過去被歸咎於螢幕使用時間，可能有相當部分來自遺傳與家庭因素。

研究團隊認為，單純限制螢幕時間，未必能解決青少年心理健康問題，比起只關注孩子每天使用手機幾小時，更重要的是了解他們為什麼依賴手機，以及背後是否存在焦慮、孤獨或家庭壓力。

這項研究提醒家長與政策制定者，青少年心理健康危機可能遠比螢幕使用時間更加複雜，若忽略遺傳、家庭與個人心理因素，恐怕難以找到真正有效的解決方法。該研究已刊登在《自然·人類行為》期刊。

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