無現金社會不實際 瑞典重新擁抱鈔票

【文‧黃嬿】

瑞典曾是全球無現金社會的模範生，現金流通量占 GDP 比重位居全球最低之列，甚至一度被預測將在 2030 年實現完全無現金化。然而，隨著俄羅斯混合戰爭威脅升高，這個高度數位化的北歐國家，如今卻開始重新擁抱鈔票與硬幣，試圖為可能發生的金融系統癱瘓預做準備。

瑞典是全球數位支付最普及的國家之一，從超市、咖啡館到街頭小販，信用卡與手機支付幾乎取代現金，許多商店甚至直接拒收鈔票。

根據瑞典央行 2026 年支付報告，2025 年只有 5% 的消費者在最近一次實體商店購物時使用現金，約七成家庭認為，即使完全沒有現金也能正常生活。手機支付服務 Swish 更已深入瑞典人的日常生活。

這股無現金化浪潮席捲北歐。瑞典央行調查發現，挪威與丹麥分別只有 2% 及 8% 的消費者，在最近一次實體購物時使用現金。相較之下，現金仍是歐元區實體商店的重要支付方式。

戰爭、網攻、電力中斷

然而，俄羅斯入侵烏克蘭後，網路攻擊、電力中斷與金融基礎設施遭破壞的風險，讓瑞典重新思考過度依賴數位支付的代價。一旦戰爭爆發，即使銀行帳戶裡有錢，民眾也可能因網路或支付系統癱瘓，無法購買食物與藥品。

瑞典央行因此在今年 3 月建議，每名成年人應在家中準備至少 1,000 瑞典克朗現金，做為約一週基本生活採購的應急準備，同時保留不同支付網路的銀行卡與手機支付工具，避免單一系統故障造成全面停擺。

瑞典央行也鼓勵民眾平時使用現金，來維持整個現金支付體系的運作，因為一旦商家不再收現、銀行不再提供現金服務，即使民眾持有鈔票，危機來臨時也可能無處可用。

政策轉彎引民怨

為防止現金支付徹底消失，瑞典政府今年推動新法，要求設有人工收銀櫃台的食品零售商及藥局原則上必須接受現金，銀行也須維持必要的現金服務。

然而，政策轉向卻引發部分商家與民眾反彈。《每日電訊報》訪問一名店員，他抱怨現金既不方便又不安全，商店可能還得重新添購收銀設備。另一名民眾則坦言，自己早已習慣 Apple Pay，甚至連銀行卡遺失都沒有補辦，儘管俄羅斯威脅升高，仍不覺得有必要攜帶現金。

也有人認為，瑞典過去對數位化過於熱衷，忽略科技帶來的副作用。一名受訪者以學校過早引進 iPad 為例，指出孩子們因為減少手部操作，連書寫與使用剪刀等基本能力都可能受到影響，認為瑞典在擁抱新科技時有些操之過急。

在無現金社會成熟的瑞典，許多長者仍然使用現金並且唯一相信現金，一名老年受訪者直言，「現金為王，凡是靠電子設備運作的東西，遲早都會故障。」

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