如何才能睡得好？日本研究找到自然處方

【文‧黃嬿】

睡眠品質不佳是許多中年人的共同困擾，尤其 40~50 歲女性，更容易出現夜間頻繁醒來、睡不安穩等問題。日本九州大學最新研究發現，只要在睡前聞一聞扁柏根部萃取的精油，並將香氣留在床邊，就可能減少夜間醒來的次數，甚至讓隔天早晨更有精神，為改善睡眠提供一種簡單的天然方法。

日本九州大學研究團隊找來 12 名 35~60 歲日本女性，進行居家睡眠實驗。所有參與者分別經歷兩週日本扁柏 (也稱日本檜木) 根部精油測試，以及兩週無香味對照測試，藉此比較香氣對睡眠的影響。

實驗方法相當簡單。參與者每晚睡前將 3 滴精油滴入紙杯，先聞 10 秒鐘，再把紙杯放在距離鼻子約 30 公分的位置，讓香氣持續散發一整晚。

睡眠品質更好

研究人員透過腦波頭帶、智慧手錶及每日問卷，觀察參與者的睡眠狀況。結果發現，使用扁柏精油第 13 天時，受試者早晨醒來後的睡意明顯減輕，疲勞恢復感也有所改善。智慧手錶數據則顯示，夜間醒來的次數減少。

更值得注意的是，腦波監測發現，使用精油 7 天後，參與者在入睡前後的 Delta 波活動增加。Delta 波通常與深層睡眠有關，這項變化可能代表扁柏香氣有助於大腦更順利進入較深的睡眠階段。不過，這並不代表研究已證實深層睡眠時間增加。

除了生理變化，參與者也普遍認為檜木香氣令人放鬆、舒適，帶有木質調與懷舊感，顯示氣味帶來的心理感受，可能也是改善睡眠體驗的重要因素。

廢棄樹根變助眠新資源

研究主持人、九州大學農學院副教指出，過去已有研究探討扁柏葉片與枝條精油的效果，但根部的芳香成分長期受到忽略。日本扁柏是重要的建築木材，砍伐後留下的樹根通常未被充分利用，若能開發為助眠香氛產品，不只可能創造新的經濟價值，也有助於林業資源循環利用。

研究團隊強調，這次實驗的特色，是讓受試者在自己熟悉的臥室中連續使用精油，不是在實驗室觀察單晚睡眠，因此更貼近日常生活。

不過，這項研究仍屬小規模先導試驗，尚不足以證明扁柏精油對所有失眠者都有效，也無法確定其他檜木精油是否具有相同效果。未來研究仍須擴大樣本，確認最適合的使用劑量、時間與方式。若後續結果獲得驗證，原本被視為林業剩餘資源的扁柏樹根，或許有機會成為天然助眠產品的新原料。這項研究已刊登於《木材科學期刊》(Journal of Wood Science)。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】