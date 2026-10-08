多工為何容易出錯？ 研究首揭大腦「訊息干擾」機制

【文‧黃嬿】

一邊開視訊會議、一邊回 LINE，電腦還同時開著電子郵件與工作文件，現代職場常把「多工處理」視為效率與能力的象徵，但研究發現，大腦雖然能在不同任務之間快速切換，代價卻可能是反應變慢、錯誤增加，原因不只是「注意力不夠」，而是上一項任務的無關資訊可能繼續留在腦中，干擾下一個判斷。

過去數十年的心理學研究早已發現，人們在不同任務間切換時，反應通常會變慢、錯誤增加，這種現象被稱為「任務切換成本」。最新研究則進一步找到可能的神經機制，發現大腦在不確定任務規則時，原本應被忽略的資訊會與重要資訊相互干擾，造成判斷錯誤。

芝加哥大學研究團隊透過超過 200 名人類受試者、猴子實驗以及人工神經網路，探討人在任務規則不確定時，大腦為何容易犯錯。

無關資訊也被納入

實驗中，受試者觀看帶有條紋的圖形，必須依照規則判斷不同視覺特徵，但研究人員會改變規則，而且不直接告知受試者，必須靠先前答題結果自行推測現在應注意哪項特徵。結果發現，一旦不確定目前該使用哪套規則，人類與猴子的判斷準確率都會下降。

更有趣的是，這些錯誤並非單純因為「分心」。研究團隊發現，當大腦不確定什麼資訊才重要時，反而會更牢牢保留原本應該忽略的資訊，研究人員稱為「特徵干擾」，指無關資訊與真正需要的資訊在神經表徵中開始彼此糾纏，最後影響判斷，受試者甚至會把本來應該忽略的特徵記得更清楚。

研究也在猴子負責初步處理視覺訊息的大腦區域找到證據。當猴子不確定該注意哪項特徵時，大腦原本應該分開處理的視覺資訊開始互相干擾，就像不同訊號「串台」一樣。研究人員進一步刺激這個腦區後，甚至能讓猴子的判斷跟著發生改變，顯示這種資訊混在一起的現象，可能正是造成判斷錯誤的原因之一。

清除大腦雜訊

這項發現也替現代人熱衷的「多工能力」提供另一種解釋，能同時處理郵件、訊息、會議與文件，看起來像是大腦能力強，但實際上人腦經常是在不同任務間切換，而每次轉換都可能讓前一項任務的資訊殘留，與下一項任務互相干擾。

因此一次處理很多事情，不一定代表大腦更有效率，有時只是接受更多錯誤與更慢反應所換來的表面效率。作者建議，與其強迫自己不斷切換工作，不如完成一項任務後留下一小段低負荷的緩衝，例如整理桌面，再開始下一件需要高度專注的工作。該研究已發表在《自然神經科學》(Nature Neuroscience) 期刊。

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