普發現金為何花不動？「相對所得」揭普發現金心理效應

【文‧黃嬿】

政府普發現金，希望民眾拿到錢後增加消費、帶動內需，但現金真正進入口袋後，卻未必全部流向消費，除了部分民眾選擇儲蓄、還債之外，背後可能還存在一個容易被忽略的心理因素，當所有人都拿到同樣一筆錢，「我變有錢了」的感覺可能沒有想像中強烈。

台灣 2023 年普發現金 6,000元，中央研究院經濟研究所後續調查發現，雖然 86% 受訪者表示已花掉這 6,000 元，但真正拿去購買「原本沒有打算買的東西」者只有 18.4%，估計邊際消費傾向僅 0.16。換句話說，每普發 100 元，大約只增加 16 元額外消費，其餘大多只是取代原本就會發生的支出。

跟別人比較

為什麼拿到錢，卻沒有強烈花錢衝動？美國經濟學家詹姆斯杜森貝利 (James Duesenberry) 1949 年提出的「相對所得假說」，他認為，人們決定消費多少，不只取決於自己賺多少，也會與周遭人的所得與生活水準比較。

換句話說，如果公司突然只發給你一萬元獎金，你的可支配所得增加，同事卻沒有，你可能明顯感覺「這個月比較有錢」，進而吃一頓大餐、買件衣服或安排旅行。

但政府普發一萬元時，情況不同。你增加一萬元，朋友、同事與鄰居也增加一萬元，每個人的絕對所得都提高，但彼此的相對位置幾乎沒有改變。「我比昨天有錢」與「我比別人有錢」是兩種不同的心理感受，普發現金所產生的財富感，可能不如個人獨自獲得一筆意外收入強烈。

只有一次性

另一個解釋來自諾貝爾經濟學獎得主米爾頓傅利曼 (Milton Friedman) 的「永久所得假說」。傅利曼認為，人們主要依據長期所得預期決定消費。普發現金只有一次，並不代表明年薪水增加，因此家庭不會因此永久提高生活水準。

行為經濟學家李察塞勒 (Richard Thaler) 提出的「心理帳戶」則進一步解釋，錢雖然都是錢，人們卻會依照來源替它貼上不同標籤。一萬元薪水、獎金、退稅與消費券，在心理上可能被放進不同帳戶，因此產生不同的花錢方式。

台灣實證結果也提供線索，政治大學一項利用電子發票資料比較三倍券、五倍券與普發現金的研究發現，2023 年普發現金對零售及餐飲消費沒有顯著刺激效果，三倍券與五倍券反而出現較明顯效果。

雖然普發現金並沒有改變任何人社會中的相對位置，整體消費刺激效果有限。但若單純希望改善家庭財務，現金則是好的選項，民眾可自由選擇消費、儲蓄或還債，真正幫助到的仍然是中低收入或是流動資金不足的家庭。

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