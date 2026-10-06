童年經驗是關鍵 研究：幸福感源自「家庭氣氛」

【文‧黃嬿】

當孩子在你身邊時，記得放下手機。一項橫跨美國、英國與日本的最新研究發現，父母是否及時回應孩子需求、給予足夠的擁抱與親密接觸、讓孩子自由玩耍，以及家庭是否具有正向情緒氛圍，決定一個人成年後的幸福感、生活滿意度、健康及人際關係。更值得注意的是，研究發現「擁有好的童年經驗」，比單純「沒有負面童年經驗」更能預測成年後幸不幸福。

英國諾丁漢大學、華威大學及大阪大學研究人員分析美國、英國與日本共 1,401 名 18~34 歲成年人，請他們回憶 0~18 歲的成長經驗，再評估目前的健康、幸福感、生活滿意度、焦慮、人際關係及對他人的信任程度。

及時回應與擁抱

研究關注一套稱為「演化巢」(evolved nest) 的概念。研究者認為，人類在漫長演化過程中，兒童成長原本就依賴一系列照顧方式，包括照顧者及時回應需求、頻繁而正向的身體接觸、自由且由孩子主導的社交遊戲、家庭及社群成員共同照顧，以及安全、溫暖而正向的家庭情緒環境。

結果發現，童年愈常擁有這些經驗的人，成年後通常自評健康較佳、生活滿意度與幸福感較高，焦慮程度較低，同時也更滿意自己的人際關係，感受到較強的社區歸屬感、社會支持，並且更容易信任他人。

值得注意的是，這些關聯並未侷限於特定文化。美國與英國較強調個人獨立，日本文化與社會關係則存在明顯差異，但三個國家仍呈現大致一致的結果。即使研究人員控制收入、教育程度等人口因素，童年正向照顧經驗與成年幸福感之間的關聯仍然存在。

避免負面經驗還不夠

研究另一項重要發現，是「正向童年經驗」與「負面童年經驗」並非只是同一件事情的兩面。過去許多兒童發展研究著重避免虐待、家庭衝突、忽視等童年逆境，但這項研究發現，避免孩子受到傷害固然重要，主動提供好的成長經驗可能具有另一層意義。

換句話說，「沒有被責罵、虐待或忽視」並不等於孩子已經獲得理想的成長環境。研究分析顯示，正向經驗與負面經驗可以形成兩個不同面向，而且正向童年經驗與成年幸福及社會關係的關聯，整體而言反而更加明顯。

其中「自由玩耍」也是研究特別關注的一環。與由成人安排、具有明確目標的活動不同，孩子自主決定玩什麼、怎麼玩，以及和不同年齡孩子互動的自由遊戲，被認為有助於發展情緒調節、認知及社交能力。

不過研究仍有重要限制。這是一項相關性研究，而且成年人是回憶自己的童年經驗，因此不能證明「多陪孩子玩、多擁抱」本身直接造成成年後更幸福，也可能受到人格、家庭環境等其他因素影響。研究也沒有發現童年正向經驗，能一致預測參與者真正做出更慷慨或合作的行為。

即便如此，研究結果仍指出一個重要的育兒觀念，養育孩子的目標不能只放在避免創傷或提供物質條件，孩子是否曾經被回應、被擁抱，有沒有時間自由玩耍，以及家裡是否是一個讓他感到安全與快樂的地方，都可能與數十年後的幸福感及人際關係存在長期關聯。該研究已發表於《Journal of Happiness Studies》期刊。

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