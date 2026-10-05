日本10月又掀漲價潮 家庭陷支出危機

【文‧黃嬿】

日本通膨才剛開始，9 月四千多項商品漲價之後，10 月沒有緩解跡象，包括飲料、酒類、調味料與加工食品等，10 月平均上漲一成之多。2026 年已經或計劃上漲價格的食品和飲料種類，已連續第二年超過 2 萬種。日本物價壓力持續升高，逐漸侵蝕家庭的生活餘裕。

日本帝國數據銀行調查 195 家主要食品製造商發現，10 月食品漲價平均幅度約 10%，範圍從飲料、醬油、美乃滋，到冷凍食品、罐頭與嬰幼兒食品，幾乎涵蓋日常餐桌。漲價最大原因仍是原材料成本增加，能源、物流、人力成本上升，以及日圓疲弱推高進口成本，也讓企業難以繼續自行吸收。

據日媒報導，包括烤雞串連鎖店 Torikizoku、東京迪士尼度假區最高入場費都要上漲，日本十大電力公司也將大幅調高 10 月的家庭用電價格，漲幅將創歷史新高。

購買力倒退

真正值得注意的是，日本家庭收入並沒有完全追上物價。官方實質薪資指數以 2020 年為 100，2021 年為 100.6，2023 年一度降至 97.1，2025 年仍只有 98.0。也就是說，儘管近年日本企業陸續加薪，薪資實際能換到的商品與服務，仍低於幾年前的水準。

家庭也開始透過減少消費因應。日本家庭實質消費支出 2023 年減少 4.2%，2024 年再減 1.2%。最新數據也顯示，今年 7 月兩人以上家庭平均每月消費支出約 30.1 萬日圓，扣除物價因素後較去年同期減少 3.6%，顯示部分家庭不是單純「花更多錢買一樣的東西」，而是開始減少實際購買量。

育兒家庭六成喊苦

生活壓力也反映在民眾感受上。厚生勞動省調查顯示，2022 年約 51% 的日本家庭自認生活「很困難」或「有些困難」，2023 年快速升至近六成，2025 年雖回落至 55.4%，仍代表超過每兩戶就有一戶感受到生活壓力，有兒童家庭更達 61.5%。

物價上漲已經開始侵蝕家庭存款。2025 年有 36.9% 的家庭表示存款比前一年減少，而在存款縮水的家庭中，高達八成表示原因之一是拿存款支付日常生活費。對部分家庭而言，物價上漲帶來的影響，已不只是減少娛樂或延後購買非必要商品，而是開始動用過去累積的存款維持生活。

漲價壓力持續

面對生活成本上升，日本政府近年透過電費、瓦斯及汽油補貼等措施降低家庭負擔，也曾在米價大漲時釋出政府備蓄米增加供給。不過，原料、能源、人力與物流成本仍居高不下，企業漲價壓力並未完全消失。

日本數十年的「東西幾乎不漲價」時代結束，突然進入連續數年的物價上升期，超過半數家庭感到生活困難，甚至有人必須動用存款支付日常開銷，在在反映物價壓力已經不是短期現象，而是演變成更深層的民生問題。

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