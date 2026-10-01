耶魯大學抗老研究 減緩生物衰老靠自律

【文‧黃嬿】

人類追求青春不老已有數千年歷史，從保健食品、特殊飲食到近年熱門的抗老藥物，各種號稱能延緩老化的方法層出不窮，但究竟哪些真的能讓身體「變年輕」，最新大型分析發現，最有一致證據改變生物年齡指標的，反而是最熟悉的運動與健康飲食，人們花錢購買的處方保健食品，並未顯示顯著效果。

耶魯大學研究團隊彙整 51 項人體介入研究，涵蓋生活方式、藥物、保健食品及醫療處置，利用超過 110 種 DNA 甲基化生物標記，比較不同介入前後身體老化指標的變化。

測量生物年齡

所謂「生物年齡」，並非身分證上的實際年齡，而是利用 DNA 甲基化等生物變化，估計身體呈現出的老化程度，科學家稱「表觀遺傳時鐘」。結果發現，結合運動與健康飲食的生活方式介入，能相當一致的讓表觀遺傳年齡朝較年輕方向改變，而且效果並不侷限於某一種特殊飲食，無論地中海飲食、低碳水化合物或低脂飲食，只要與運動結合，都觀察到生物年齡指標改善。

一些處方藥產生的變化也很明顯，包括治療糖尿病的二甲雙胍 (metformin）、用於糖尿病及體重控制的司美格魯肽 (semaglutide)，以及抑制發炎反應的抗 TNF 藥物，這也顯示代謝異常與慢性發炎，可能和人體老化過程密切相關。

不過，這並不代表健康人為了抗老就應該服用這些藥物，研究只是發現接受治療後，老化相關生物標記發生改變，並未證明這些處方藥適合健康人作為抗老藥使用。

相較之下，許多人花大錢購買的非處方保健食品，在這次分析中並沒有顯著降低表觀遺傳年齡。研究還發現，原本患有疾病的人接受介入後，生物年齡指標改善通常比健康受試者更明顯，可能是因為原本存在較多與老化相關的生理異常，因此改善空間較大。

研究人員也提醒，「生物年齡變年輕」不能直接畫上「延長壽命」的等號，目前只能證明某些介入能改變與老化相關的 DNA 標記，還不能確定是否代表一個人真的老得比較慢，更不能證明未來一定比較不容易罹患癌症、心血管疾病或失智症。

抗老研究新途徑

但這項研究仍可能改變未來抗老研究的方式，因為過去要證明一種療法能延長人類壽命，往往必須追蹤數十年，如果未來證實這些生物年齡指標能預測疾病與壽命，科學家或許只需幾個月到幾年，就能初步判斷一項抗老方法是否值得繼續研究。

至少從目前的人體證據來看，與其尋找昂貴的「青春神藥」，規律運動與健康飲食，仍是目前證據最一致、能讓身體老化指標朝年輕方向改變的方法之一。該研究已刊登於《Nature Medicine》期刊。

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