不再是有房有車 調查：創業掌控人生成新「美國夢」

【文‧黃嬿】

買房、成家、找到一份穩定工作，曾經是「美國夢」最典型的樣貌，但對新一代美國年輕人來說，成功的定義正在改變。富國銀行調查發現，愈來愈多年輕人把「擁有自己的企業」視為美國夢的一部分，而 AI 快速普及，也可能讓過去需要大量資金、人力才能實現的創業夢，更容易起步。

《2026 富國銀行金錢研究》調查 3,773 名美國成年人發現，61% 受訪者認為擁有自己的企業是美國夢的一部分，Z 世代更高達 69%。目前沒有企業的 Z 世代中，74% 表示未來希望創業，千禧世代也有 58%。

為了掌控自己的命運而創業

年輕人想當老闆，不只是為了賺更多錢。80% 的 Z 世代及 67% 的千禧世代認為，擁有自己的事業可以掌握未來，96% 的企業主也表示，創業讓自己更能掌握人生方向。

這種心態可能也與年輕世代對傳統工作的安全感下降有關。31% 的 Z 世代全職工作者擔心未來一年失去工作，接近全體全職工作者 17% 的兩倍，57% 的 Z 世代甚至表示，如果現在失業，手上的資金不到三個月就會花光，與其把經濟安全完全建立在單一雇主身上，創造自己的收入來源，正成為另一種選擇。

AI 提供創業契機

AI 的出現，也可能進一步降低創業門檻。過去成立小公司，網站、廣告、文案、客服、市場分析及行政工作往往需要不同專業人員，如今生成式 AI 已能協助完成不少工作，讓資金與人力有限的創業者，也能完成過去需要一支團隊處理的任務。美國人力資源平台 Gusto 研究發現，2025 年超過七成 Z 世代創業者曾使用 AI 協助創業，近三分之二表示 AI 讓創業變得更快、更便宜。

美國商會 2025 年小型企業調查發現，採用 AI 的小企業中，87% 認為 AI 提高效率，85% 表示過去一年銷售增加，84% 表示利潤增加。雖然不能證明成長完全由 AI 造成，卻顯示 AI 正成為小企業提升生產力的重要工具。

年輕人也已快速接受 AI。富國銀行調查發現，38% 的 Z 世代過去一年曾利用 AI 尋找理財想法或學習金融知識，是全體成年人 19% 的兩倍。當年輕人已習慣利用 AI 搜尋資訊、分析選擇，未來將它用於開發產品、行銷甚至建立事業，門檻也可能比上一代更低。

警告創業代價

年輕人對成功的想像，正從擁有穩定工作與中產階級家庭生活，逐漸轉向建立自己的事業、掌握自己的時間，而 AI 恰好提供新工具。不過，創業仍有代價。

富國銀行調查顯示，86% 的企業主曾因事業犧牲個人財務，近三分之二甚至動用個人存款、信用或房屋淨值。報告作者指出，人們渴望擁有自己的企業，反映出成功應由自己定義的信念日益增強，但創業帶來自由與靈活性的同時也伴隨財務風險，做好準備、保持韌性與做出明智決策，比以往更加重要。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】