Z世代哪有錢玩股票 美調查：一半是父母資助

【文‧黃嬿】

Z 世代愈來愈早開始投資股票，但支撐他們進入市場的，可能不只是自己的薪水。最新美國調查發現，不少年輕投資人之所以有錢投入股票、ETF 與退休帳戶，是因為父母仍在替他們支付房租、食物、手機甚至汽車等日常開銷，愈來愈多「爸媽銀行」替孩子承擔生活成本，才能讓他們提早累積資產。

投資研究公司 MarketWise 針對 18~34 歲投資人及年輕人父母進行調查發現，57% 的父母仍幫成年子女支付食品雜貨、56% 負擔手機費、45% 提供住房費用或讓孩子免費住在家裡，另有 22% 甚至幫忙支付汽車費用。這些看似零散的支出，每月加起來可能達數百甚至數千美元，也成為年輕人能否投資的重要差別。

與父母同住省房租

美國住房負擔能力惡化，今年 8 月全美一般住宅月租金已達 1,948 美元，對剛進入職場的年輕人而言，如果能繼續住在父母家，每個月省下的房租就可能直接轉化成投資本金。

調查發現，在免費住在父母家的年輕投資人中，25% 表示，如果沒有父母提供這項支援，自己根本不會擁有任何投資，更有一半表示，一旦失去家庭協助，就會停止目前每月固定投資。

超過三成直接給錢玩股票

父母的幫助也不只發生在生活開銷。35% 的年輕投資人表示，曾收到家人提供、讓他們拿去投資的資金，16% 曾獲得家人直接把錢存入證券帳戶，另有 13% 獲得退休帳戶資金。年輕人的投資標的則以共同基金與 ETF 最普遍，占 71%，此外也有人持有個股及加密貨幣。

MarketWise 形容，父母提供的幫助，比較像飛機起飛時的「跑道」，父母替孩子負擔部分生活成本，讓他們在人生早期就能開始投資，但真正決定長期財富的，仍是年輕人之後是否持續投入自己的收入。

這項趨勢也顯示，與父母同住未必只是年輕人經濟困難的象徵。在房價與租金高漲的環境下，如果省下的住房成本不是拿去增加消費，而是投入 ETF、退休帳戶等資產，反而可能讓年輕人更早享受到複利效果，對沒有家庭支援的同齡人而言，即使收入相近，扣除房租與生活費後，能投入市場的資金也可能少得多。

家庭資源決定財富差距

在此趨勢下，未來收入差距和財富差距將是兩件不同的事，即使兩人的薪資相近，因家庭資源不同，將決定數十年後累積資產，讓上一代的財富差距進一步延伸到下一代。

然而，「爸媽銀行」並非沒有代價。富國銀行 2026 年調查發現，64% 育有18~28 歲 Z 世代子女的父母表示，成年子女仍在財務上依賴自己，其中 56% 的父母坦言，這些支援已對自己的財務造成壓力，其中 43% 因此減少自己的儲蓄，24% 減少或延後旅行，另有 24% 甚至增加負債。

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