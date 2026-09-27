憂鬱可能讓大腦提早老化 研究：長期負面心理與認知退化有關

【文‧黃嬿】

老年憂鬱可能不只是情緒問題，也與大腦老化及認知退化密切相關。一項針對超過 1 千名中高齡者的研究發現，容易感到痛苦、反覆負面思考的人，往往同時出現憂鬱、焦慮、孤獨、睡眠障礙，以及自覺記憶力或思考能力變差等問題。研究人員認為，這類心理特徵可能形成一條「心理─情緒路徑」，與日後認知障礙及失智症風險增加有關。

這項研究由西班牙巴塞隆納大學神經科學研究所研究團隊進行，分析超過1 千名沒有認知障礙的中年與老年人。研究人員除了評估心理健康，也觀察認知能力、生活習慣及大腦結構，並追蹤部分參與者的認知變化與腦萎縮情形。

過去研究已發現，反覆負面思考、心理痛苦及長期壓力，都與認知退化及失智症風險有關，而擁有生活目標、自我反思能力等正向心理特質，可能具有保護作用。不過現實生活中，這些心理狀態很少單獨存在，研究團隊改以整體「心理輪廓」觀察大腦健康。

研究最後將參與者大致分成三種類型。第一類心理狀態最平衡，正向心理特質較高、負面因素較少，整體認知與心理健康也最好。

大腦中年就退化

第二類沒有特別明顯的焦慮或憂鬱，卻缺乏正向心理特質，例如生活缺少目標、較不外向，也較少對新事物保持開放。這群人的認知表現較差，在老年族群中特別明顯，也比較不容易維持健康生活習慣。研究甚至在中年階段就觀察到較明顯的腦萎縮，顯示心理狀態與大腦老化的關聯可能很早就已經出現。

第三類則與老年憂鬱尤其相關。這群人容易感到心理痛苦、反覆負面思考，也更常出現憂鬱、焦慮、孤獨、睡眠問題，以及自覺記憶力或思考能力下降。研究人員認為，這種心理特徵組合可能透過心理與情緒途徑，增加日後認知障礙及失智症風險。不過，這項研究並不能證明憂鬱會直接造成失智，只能顯示兩者之間存在密切關聯。

憂鬱也是失智訊號

過去多項大型研究也發現，憂鬱與失智症存在密切關聯，不過兩者關係可能是雙向的。科學家認為，長期憂鬱可能透過壓力荷爾蒙失調、慢性發炎及腦血管病變，造成海馬迴萎縮與神經可塑性下降，甚至可能與類澱粉蛋白及 Tau 蛋白累積有關，使大腦更容易在老年出現認知退化。而老年後突然出現的憂鬱、退縮或失去生活興趣，也可能是大腦神經退化已經開始的早期訊號。

研究團隊認為，未來預防認知退化除了控制血壓、血糖、維持運動與健康飲食，心理健康同樣不容忽視。及早處理憂鬱、孤獨、睡眠問題與長期負面思考，並維持生活目標和社交活動，可能也是健康老化的重要一環。研究已刊登在《自然·心理健康》(Nature Mental Health) 期刊。

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