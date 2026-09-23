日常壓力恐引發慢性發炎 研究：心臟病發作風險高四成

【文‧黃嬿】

許多人不知道自己的心臟疾病，發作時往往措手不及。英國大型研究發現，慢性壓力與慢性發炎，可能讓原本沒有明顯症狀的人，心血管風險在多年中逐漸累積，最後在某個誘因下發生心肌梗塞、致命性心律不整或猝死。

人體遇到感染或受傷時，免疫系統會啟動發炎反應，原本是正常的保護機制。但如果免疫系統長期維持在低度啟動狀態，就會形成「慢性發炎」。過去研究已發現，這類持續性的低度發炎與糖尿病、癌症等疾病有關，如今研究顯示，它也可能成為日常生活壓力傷害心臟的重要橋梁。

長期壓力釀成

現在心臟醫學對「發炎」的重視愈來愈高。2025 年美國心臟學會相關科學聲明指出，慢性低度發炎不只是伴隨心血管疾病，而是會參與動脈粥樣硬化斑塊的形成、進展、破裂與血栓形成，而這正是許多急性心肌梗塞發生的過程。

英國最新一項近 48 萬人的大型研究發現，長期壓力、心理健康、生活習慣與社經環境所引起的慢性發炎，可能逐漸改變心臟結構。研究人員利用名為「糖蛋白乙醯化物」(GlycA) 的血液指標評估全身發炎程度。結果發現，發炎程度最高 20% 的人，發生心肌梗塞與中風的風險，比最低 20% 的人高出 43%，而且即使原本沒有心臟病，長期維持較高發炎程度的人，風險同樣明顯上升。

慢性發炎會「重塑」心臟

心臟影像顯示，發炎程度較高的人，較容易出現心臟肌肉壁增厚、心室空間縮小，以及心臟舒張、充血能力變差等現象，這些變化初期可能完全沒有感覺，卻可能經過多年累積，最終增加心臟衰竭等疾病風險。

研究同時發現，慢性發炎並不只是飲食或肥胖造成，除了吸菸、體脂過高與缺乏運動之外，心理壓力及社經弱勢也與較高的發炎程度密切相關。研究人員認為，這可能解釋為什麼貧困、長期心理困擾等生活壓力，最後能從「心理與社會問題」轉變成真正的生理傷害。基因同樣扮演角色，有些人天生對發炎造成的傷害較為敏感，有些人的抵抗能力則相對較高。

揪出心血管高風險者

研究也進一步鎖定介白素-1 及腫瘤壞死因子家族等發炎蛋白，認為它們可能參與心臟受損的過程。研究指出，部分相關發炎途徑目前已有藥物進入臨床研究，因此未來除了控制血壓、膽固醇等傳統危險因子，降低慢性發炎也可能成為預防心血管疾病的新方向。未來甚至可能將發炎血液檢測與基因風險評分結合，在一個人還沒有心臟病症狀之前，就找出高風險族群。

這項研究也凸顯一個重要觀念，長期壓力並非只存在於情緒層面，可能透過慢性發炎留下實際的生理痕跡。研究成果發表於《歐洲預防心臟病學期刊》(European Journal of Preventive Cardiology)。

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