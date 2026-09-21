睡覺留盞燈有代價 研究：夜間光線恐讓心臟變厚又變硬

【文‧黃嬿】

睡覺時習慣開著燈、電視，或窗外路燈整晚照進房間，可能不只影響睡眠。最新研究發現，夜間暴露在較多光線下的人，數年後心臟肌肉較厚、彈性也較差，甚至出現類似長期承受壓力後的「心臟重塑」現象，降低心臟的運作效率，還可能增加心臟功能惡化的風險。

這項研究由美國杜蘭大學教授領導，研究成果發表於《European Heart Journal》。研究團隊分析英國生物銀行 (UK Biobank) 11,071 名參與者資料，首先讓受試者連續 7 天在手腕佩戴光線感測器，實際記錄白天及夜晚接觸多少光線，而非單純詢問「睡覺有沒有開燈」。

微弱光源就會產生影響

約 3 年後，研究人員再利用心臟磁振造影 (MRI) 檢查受試者的心臟結構與功能，並比較夜間幾乎處於黑暗環境的人，以及夜間平均暴露超過 3 lux 光線的人。lux 是指某個表面實際「接收到多少光」，3 lux 其實非常暗。大致可以想成：昏暗的夜燈或有街燈光線透進來的臥室。相比之下，一般客廳大約 100~300 lux，辦公室常在 300~500 lux，滿月照度通常只有約 0.1~0.3 lux。

結果發現，晚上接觸較多光線的人，心臟左心室壁較厚，導致心室內部可容納血液的空間縮小，心肌的彈性也較差，意味心臟在每次跳動與舒張時，可能無法像正常狀態下充分伸展。類似變化也出現在右心室與左心房，顯示影響並非侷限於心臟單一區域。

夜間光源等同生理壓力源

研究人員將這種現象稱為「心臟重塑」。當心臟長期面對高血壓、疾病或其他壓力時，為了適應負荷，心肌可能逐漸增厚、結構改變。短期來看是一種適應機制，但長期可能使心臟變得僵硬、效率降低，嚴重時甚至與心臟衰竭有關。

至於為什麼光線可能影響心臟，研究人員認為可能與人體的晝夜節律有關。夜晚原本應是黑暗的生理休息期，人工光線卻可能擾亂人體內在時鐘，影響睡眠、荷爾蒙及自律神經系統，長期下來可能對心血管系統造成額外壓力。

研究也讓「光害」受到更多關注。現代人的夜晚充滿路燈、招牌、室內照明、手機與各種電子設備指示燈，即使睡覺時關掉主要燈源，臥室也未必真正黑暗。

讓睡眠環境保持黑暗

研究同期評論指出，醫師未來除了詢問患者的血壓、飲食與運動，也可以注意睡眠環境，包括房間是否夠暗、有沒有輪夜班，以及睡前使用螢幕的情況。對一般人而言，改善方法其實相當簡單，例如使用遮光窗簾、降低睡前照明亮度、改用暖色燈光，以及遮住家電待機時的小型 LED 燈。

不過研究人員強調，這項研究發現的是「關聯」，目前仍無法證明夜間光線直接造成心臟增厚，也不能因此認定睡覺開燈就一定會罹患心臟病。但從既有研究到最新心臟影像證據，都讓科學家開始重新思考「黑暗」的重要性。除了睡得夠久之外，讓夜晚真正暗下來，可能也是保護心血管健康容易被忽略的一環。

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