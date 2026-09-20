全球經濟「天啟四騎士」來襲 通膨風暴恐再起

【文‧黃嬿】

美國聯準會升息一碼，理由是經濟和通膨都太強勁，但全球經濟正面臨多重風險同時升溫。《每日電訊報》分析指出，伊朗戰爭、俄烏戰爭、極端氣候與 AI 泡沫，猶如威脅全球經濟的「天啟四騎士」。更棘手的是，四項危機並非各自發展，而可能透過能源、通膨與利率彼此放大，形成一場全球經濟的「完美風暴」。

第一名騎士是伊朗戰爭。中東衝突持續干擾石油供應，布蘭特原油已升至每桶 108 美元，供應亞洲市場的 Murban 原油更達 127 美元。油價上漲也迅速傳導至柴油、汽油與航空燃油，直接增加農業、運輸與製造成本。

第二名騎士則是俄烏戰爭。烏克蘭持續以無人機攻擊俄羅斯煉油設施，俄羅斯約三分之一煉油產能受到影響，被迫暫停部分石油產品出口；黑海糧食運輸也因戰爭受阻。中東與俄羅斯能源供應同時出問題，使全球石油與天然氣市場更加吃緊。

第三名騎士是正在太平洋形成的強烈聖嬰現象。過去研究估計，1997~1998 年的強烈聖嬰透過高溫、乾旱、洪水及農業損失等連鎖效應，造成數兆美元經濟損失。如今全球糧食庫存已受到歐美乾旱影響，若極端氣候進一步衝擊農作物，糧價可能再度上漲。

高溫與乾旱甚至開始衝擊能源。歐洲河川水位下降影響內河航運，部分核電機組也因冷卻水不足而降低發電量，迫使歐洲增加天然氣發電。若中國、印度、東南亞及拉丁美洲的水力發電也受到乾旱影響，煤炭與天然氣需求可能進一步增加。

第四名騎士則是看似最不像危機的 AI 熱潮。全球科技公司正投入巨額資金興建資料中心、晶片、電網、變壓器及發電設備。作者估計，整個 AI 相關投資體系規模可能達到 20 兆美元。AI 長期或許有降低成本的效果，但現階段卻大量消耗電力、銅、水與資本，反而加劇資源與資金競爭。

大宗商品將螺旋式上漲

四名騎士最後都匯聚到同一個問題，通膨。彭博商品指數今年已上漲約 48%，漲勢從能源擴散至工業金屬與穀物，大型油輪日租金甚至一度達到 100 萬美元，約為年初的 8 倍。美國 10 年期公債殖利率也突破 5%，顯示市場對通膨與利率前景的擔憂正在升高。

更棘手的是，美國經濟目前仍相當有韌性。需求與投資沒有明顯降溫，AI 資本支出又持續擴張，使能源價格上漲更容易轉化成持續性通膨。央行若為壓制物價維持高利率，政府與企業的融資成本就會繼續增加，並可能反過來威脅高度依賴資本投入的 AI 熱潮。

真正的危險不是任何單一危機，現在經濟正同時面臨兩場戰爭、極端氣候、AI 投資爭搶資源，若通膨因此持續升高，全球央行恐被迫維持緊縮政策。一旦高利率最終刺破 AI 投資泡沫，下一階段的風險可能從通膨迅速轉向經濟衰退。

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