最幸福城市不是因為有錢 調查：日常壓力低促成幸福要件

【文‧黃嬿】

如果你感覺自己過得很幸福，可能是因為選對居住地。居住地會對你的幸福感產生潛移默化的影響。一份最新報告對美國 182 個最大的城市進行比較，結果發現，最幸福的城市居民，不只有適當的收入、健康、休息充足，壓力小也是主因。

美國個人理財網站 WalletHub 最新公布「2026 年美國最幸福城市」調查，比較全美 182 座主要城市，從「情緒與身體健康」、「收入與就業」及「社區與環境」三大面向，分析 29 項與幸福相關的指標，包括憂鬱症比例、睡眠是否充足、身體健康、預期壽命、失業率、收入成長、工時、通勤時間、每日休閒時間、公園面積以及社區認同等。

離婚率、憂鬱症低

結果顯示，位於舊金山灣東南岸的加州佛利蒙蟬聯全美最幸福城市，北達科他州俾斯麥排名第二，亞利桑那州斯科茨代爾第三。值得注意的是，紐約只排名 59、洛杉磯 87，顯示城市擁有龐大的經濟規模與工作機會，並不必然轉化成更高的生活幸福感。

排名第一的佛利蒙尤其具有代表性。當地近八成家庭年收入超過 7.5 萬美元，在調查城市中比例最高，居民生活滿意度也居全美第一，憂鬱症比例第七低，平均預期壽命排名第五。另一方面，當地分居與離婚率只有 9.3%，是 182 座城市中最低，每個月有 14 天以上心理狀態不佳的成年人比例同樣是全美最低。換句話說，佛利蒙的優勢不只是「有錢」，還包括健康、家庭穩定與心理狀態。

第二名俾斯麥則呈現另一種幸福模式。當地居民自評健康狀況良好的比例排名全美第九，睡眠不足人口比例也相對低，更特別的是，居民每天平均擁有的休閒時間高居全美第一。社區幸福指數也排名第七，反映居民對居住環境、安全感及社區歸屬感普遍較高。第三名斯科茨代爾則有超過 88% 的成年人自認健康狀況良好，近 87% 居民參與體能活動，心理健康表現同樣名列前茅。

中等城市最宜居

如果將視野縮小到前 20 名城市，一些有趣的模式就會顯現出來。許多排名靠前的城市都是中等規模的城市，它們似乎在經濟機會和整體生活品質之間取得平衡，這些地方往往擁有強勁的本地經濟，卻沒有美國最大都市區的那種持續不斷的壓力、擁堵和高昂的生活成本。

這些結果也凸顯一個容易被忽略的現象，真正影響幸福的，往往不是一年一次的豪華旅行或人生中少數幾次重大成就，而是每天重複發生的小事。

例如通勤每天少 30 分鐘，一來一回就可能多出一個小時，可以拿來陪伴家人、運動、吃頓從容的晚餐或單純休息。附近有公園，代表散步和接觸自然不必特別安排。合理的工時與充足睡眠，則讓身體有時間從壓力中恢復。當一個社區讓人感到安全、認同自己的居住環境，也更容易建立長期的人際關係。

擁有最高的薪資或最多的摩天大樓不會讓人更幸福，提供更宜居的日常生活體驗，人們更有可能保持身心健康，與他人建立更緊密的聯繫，並且不會被現代生活徹底壓垮。

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