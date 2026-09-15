世界末日躲哪裡？研究揭全球最安全國家

【文‧黃嬿】

如果核戰、超級火山爆發或大型小行星撞擊真的發生，全球供應鏈中斷、農作物歉收，哪個國家最有機會撐過危機？德國哈根遠距大學研究團隊綜合糧食安全、生物危害、火山活動、基礎設施及國際貿易等因素後發現，澳洲可能是全球面對重大災難時最具韌性的國家，其次包括阿根廷、巴西與紐西蘭。

研究關注的是可能在數月或數年內造成全球超過 10% 人口死亡的「全球災難性風險」，主要分成三類，核戰、超級火山爆發或小行星撞擊等「遮蔽陽光的事件」，地磁風暴、大規模網路攻擊等「破壞全球基礎設施的事件」，以及自然或人為造成的「致命傳染病」。

研究指出，不論災難起因為何，最後最棘手的問題往往是糧食。一旦農作物歉收，加上海運、能源與全球貿易網絡崩潰，高度仰賴進口的國家很快就可能陷入短缺。因此，糧食自給、能源供應與完整工業基礎，成為國家能否撐過危機的重要條件。

孤立、自給自足、治理能力

地理位置同樣關鍵。大型島嶼容易控制邊境，在傳染病或全球動盪時具有隔離優勢，但前提是本身具有一定程度的自給能力。日本雖然富裕且工業發達，卻高度依賴國際貿易，一旦全球供應鏈長期中斷，仍可能陷入困境。

南半球則具有天然優勢。全球核武國家與北約主要成員多集中在北半球，因此核戰時遭受攻擊的風險較高；南半球海洋面積廣大，具有調節氣候的效果，大型火山也相對較少，面對核冬天或大型火山爆發可能更具韌性。

綜合評估後，澳洲被列為最佳避難地。除了遠離最可能爆發核衝突的地區，澳洲也是主要糧食生產國，國土廣大、氣候多元，並擁有重要的能源與工業基礎。不過研究提醒，澳洲與美國關係密切，也可能增加核戰時遭受攻擊的風險。

阿根廷、巴西與紐西蘭同樣名列前茅。紐西蘭雖然地理孤立、農業發達，但存在活火山及海嘯風險，工業基礎也較薄弱，巴西與阿根廷則受到貧富差距及政治穩定性等因素影響。冰島雖曾被視為理想避難地，但由於緯度極高，一旦陽光長期遭遮蔽，可能承受更嚴重的低溫衝擊。

美國的表現同樣不突出，除了本身是核武國家及潛在攻擊目標，也較容易受到大型地磁風暴影響。研究人員並以新冠疫情經驗指出，一個國家的災難韌性不只取決於財富與科技，政府執行能力及社會凝聚力同樣重要。

提前做災難準備

研究團隊強調，沒有任何國家能抵禦所有全球性災難。這類事件發生機率雖低，一旦成真卻可能迫使全球重新安排糧食生產與貿易，因此各國應提前強化糧食、能源與基礎設施韌性，並建立危機時仍能運作的國際貿易機制，若等到全球供應鏈已經崩潰、糧食短缺真正發生後，才開始尋找替代方案，恐怕已經太遲。

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