個性寫在 DNA 裡 科學家找到上千個人格相關基因變異

【文‧黃嬿】

心理學家所稱的「五大人格特質」是衡量外向性、宜人性、盡責性、神經質和開放性。科學家已知，性格很大程度上是基因決定，最近《自然》期刊上一篇研究進一步發現 1,260 個與人格相關的基因標記，其中近三分之二是首次被發現。

科學家組成一個研究聯盟，分析超過一百萬個基因組，尋找與人格相關的基因變異。研究人員還比較數千對兄弟姐妹和親子對的基因，排除其他可能的影響因素。研究結果再次印證科學家的認知，人的氣質和性格並非由少數特定基因決定，而是由成千上萬個微小的基因變異共同作用，這些變異會在不同的情況下表達出來。

但專家提醒，人格驅動因素不應簡單視為一個圓餅圖，將基因和環境因素劃分成清晰的百分比。事實上，一個人的 DNA 和環境因素始終在相互作用，經歷正是基因傾向塑造人格的工具。

基因塑造個性

一個例子是基因和「學業成就」的關係，就很容易受到家庭背景干擾，可能是因為父母本身教育程度高、收入高，也同時把相關基因遺傳給孩子，孩子成績好，其實有一部分是因為父母提供更多資源、較好的學校或學習環境，於是看起來像是「基因造成」，其實混入家庭環境與父母社經地位的影響。

但研究「人格」時情況不同。研究人員比較同一家庭中的兄弟姊妹，把家庭收入、父母教育、成長環境等因素盡量控制住後，發現約 96% 的基因相關影響仍然存在。換句話說，基因與人格之間的關係，大多不是因為「有錢的父母提供某種環境」而產生，而比較可能是 DNA 本身的直接影響。

人格影響人生軌跡

這些人格相關的遺傳傾向，又與健康、生活習慣甚至居住選擇有所關聯。研究發現，外向性格涉及 258 種基因變異，是過去已知數量的 15 倍，具有較高外向遺傳傾向的人，焦慮、憂鬱及創傷後壓力症候群風險較低，但與 ADHD 等神經發育障礙的關聯較高。

責任感較強、較自律且有組織能力的人，則更可能規律運動、選擇低熱量食物並維持良好睡眠，甚至較可能在 50 歲前搬離市中心，遷往富裕郊區。相較之下，神經質較高、容易焦慮及情緒不穩定的人，與 10 種精神疾病、較高 BMI 及吸菸率都有正相關，也更容易出現自我懷疑，譬如研究發現具有高神經質基因特徵的人，經常在問卷中選擇「我不知道」之類的選項。

研究人員特別關注神經質相關基因，希望藉此找出人格特質與精神疾病之間可能共享的生物機制，進一步理解精神疾病的形成途徑。

人格遺傳學的復興

這項研究是至今對社交能力、焦慮和好奇心等特質的生物學基礎，進行的最詳細揭示，然而，研究中發現的常見基因變異，只能解釋人格差異的 5~10%，基因對人格的實際影響遠高於這個數字，未來還有潛力找到更多的相關基因。

科學家可以藉由這套基因工具，研究人格與婚姻穩定性、人格與勞動力市場、人格與教育體系之間的動態關係，近一步了解基因如何影響一個人的人生軌跡。

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